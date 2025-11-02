Disputa entre pandillas habría causado nueva masacre en El Águila, Valle

Imagen de referencia. Las autoridades confirmaron que la masacre ocurrió en medio de un enfrentamiento entre grupos ilegales por el control de rentas criminales. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el municipio de El Águila, Valle del Cauca, cuatro hombres fueron asesinados y tres personas más resultaron heridas en un ataque dentro de una cantina el sábado 1 de noviembre.

Las autoridades confirmaron que el ataque se produjo cuando varias personas estaban reunidas en una mesa cerca a la salida del establecimiento. Los atacantes ingresaron y les dispararon. Los tres heridos fueron trasladados a un centro asistencial.

Lea: Cerca de 14.000 personas llevan 4 días sin luz tras colapso de Troncal del Carare

La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante de la Policía del Valle, informó que se registró una confrontación entre integrantes de dos bandas delincuenciales llamadas “Los Flacos” y “Nueva Generación”.

“Al parecer por el control de rentas criminales relacionadas con el microtráfico y la extorsión. El hecho tuvo lugar al interior del establecimiento comercial de venta de bebidas alcohólicas, donde se presentó el intercambio de disparos que dejó como resultado la muerte de cuatro integrantes de una de estas bandas”, indicó la comandante.

Le puede interesar: Coronel retirado asesinó a su exesposa e hijo, estudiante de medicina, en Pasto

Rodríguez agregó que uno de los fallecidos tenía antecedentes judiciales por tráfico y porte de armas, tráfico de estupefacientes y había salido de prisión hacía aproximadamente 20 días por vencimiento de términos.

Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) indicó que esta sería la masacre número 66 en lo que va del año. Además, reiteró que la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana que incluye el municipio de El Águila con un llamado a la acción prioritaria, “señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”.

También, el alcalde de El Águila, Andrés Fernando Herrera, manifestó que desde la administración tomaron medidas tras los hechos violentos. Primero, restringieron la venta y consumo de bebidas alcohólicas el sábado y domingo, 1 y 2 de noviembre, desde las 6:00 de la tarde hasta las 10:00 de la mañana del día siguiente, y la prohibición para transitar a menores de edad después de las 7 de la noche, a menos que estén acompañados por un adulto responsable. Y finalmente, la circulación de motocicletas con parrillero hombre hasta el 3 de noviembre a las 6:00 a.m.