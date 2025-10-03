Disturbios en la Universidad del Valle: encapuchados lanzaron molotov a juguetería

Una juguetería fue uno de los comercios afectados en medio de los disturbios protagonizados por encapuchados cerca de Univalle. Foto: Archivo Particular

En el sur de Cali, cerca a las inmediaciones de la Universidad del Valle, encapuchados lanzaron una bomba molotov que desató nuevos disturbios el jueves 2 de octubre. Se registraron daños materiales en comercios y afectaciones en la movilidad.

El artefacto explosivo impactó un local de la juguetería Pepe Ganga y prendieron fuego afuera, lo que ocasionó la rotura de un vidrio, y obligó al cierre temporal de las estaciones Buitrera y Univalle del sistema MIO, así como de la carrera 100 con calle 13, una de las vías más transitadas de la zona. El secretario de Seguridad señaló que “individuos lanzaron un artefacto a un establecimiento de comercio, las autoridades atendieron las afectaciones”.

La detonación ocurrió en la mañana, lo que llevó a la Secretaría de Movilidad a ordenar cierres preventivos y lograron restablecer la normalidad hacia las 6:00 p. m. El hecho ocurrió antes de una manifestación que convocaron para exigir la liberación de Manuela Bedoya y Luna Barreto, dos colombianas que fueron detenidas por el ejército de Israel tras interceptar a la Flotilla Global Sumud que llevaba ayudas humanitarias para Palestina, una de ellas estudiante de la Universidad del Valle.

Sin embargo, no es una situación reciente, ya que los disturbios en los alrededores de la universidad se han vuelto frecuentes. El concejal Juan Felipe Murgueitio advirtió: “Todos los jueves lo mismo: bloqueos, desorden y caos en Univalle. ¿Hasta cuándo? Alcalde, gobernadora y rector de Univalle: prevengan y actúen, no esperen a que bloqueen. Cali necesita orden, seguridad y movilidad. ¡No más bloqueos!”.

El Concejo pidió mayor presencia y control en las afueras de la universidad ante los desmanes frecuentes.

Comerciantes de la zona también expresaron su rechazo ante los disturbios constantes. “Nosotros ya estamos cansados de lo mismo. Salen los encapuchados y hacen de las suyas. Esta vez hubo explosiones. El problema es que nos están afectando no solo por daños que puedan causar, sino por las ventas. ¿Quién pasa por la avenida Pasoancho? Nadie”, manifestó un comerciante de la zona a El Tiempo.

Las autoridades de Cali y el Valle, junto con directivos de la universidad y la Policía, crearán un Puesto de Mando Unificado (PMU) semanal para coordinar medidas de seguridad que puedan evitar los disturbios. La gobernadora Dilian Francisca Toro explicó que el objetivo es “organizar todas las acciones que se necesitan para que la Universidad del Valle no tenga problemas externamente con el tránsito de personas y vehículos en medio de manifestaciones”.