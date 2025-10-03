Deportistas no participarían en juegos departamentales por desfalco en Apartadó

Imagen de referencia. Son alrededor de 400 niños los que se ven afectados con el recorte presupuestal.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Apartadó (Imder) confirmó las advertencias que recientemente hicieron familiares de jóvenes deportistas del municipio: la delegación no podrá participar en los juegos regionales y departamentales, debido al déficit presupuestario que tiene la administración por más de COP 7.000 millones.

Lea: Asesinaron a conductor de InDriver en el barrio La Esmeralda de Barranquilla

“Esta decisión, que lamentamos profundamente, responde a la realidad financiera que atraviesa el municipio y que nos obliga a priorizar la recuperación de la estabilidad económica, indispensable para poder garantizar procesos deportivos sostenibles en el futuro”, señaló la alcaldía en comunicado.

Sumado a esto, explicaron que al déficit reportado se suma el desfalco por cerca de COP 3.500 millones, del que se acusa al exalcalde Héctor Rangel y otros exfuncionarios, cuya elección fue anulada por el Consejo de Estado por doble militancia y quien recientemente fue acusado por la Fiscalía por el caso de corrupción.

De acuerdo con el ente investigador, en los meses que duró en la alcaldía, Rangel habría hecho transferencias irregulares de la cuenta de la alcaldía a productos financieros de particulares, cuyos movimientos se registraron entre el 21 de mayo y el 24 de diciembre de 2024. En total, se hicieron hallazgos por $3.5000 millones.

Le puede interesar: Encontraron muerta a reconocida abogada en Bucaramanga, ¿qué se sabe?

En medio de los procesos de imputación al exalcalde y funcionarios de su administración, el extesorero Cristián Mena confesó su participación en el desfalco y aseguró que devolverá el dinero con el que se quedó. “Quiero manifestar en esta audiencia y dejar claridad que los recursos serán devueltos al municipio de Apartadó con la debida identificación antes del juicio condenatorio. Y quiero pedirle perdón a mi hijo, a mi esposa, a mis amigos y a todas las personas que en algún momento depositaron su confianza en mí”.

Sobre la participación de los jóvenes deportistas en los juegos regionales, la alcaldía reiteró que “nuestro compromiso de seguir trabajando en la promoción del deporte, la recreación y la actividad física. Sabemos que no será fácil superar esta crisis, pero seguiremos gestionando y trabajando para encontrar soluciones que permitan que nuestros jóvenes vuelvan a ser protagonistas en diferentes escenarios”.

Pese a esto, tanto los padres de los jóvenes como la ciudadanía ha criticado la decisión de la administración de continuar con las tradicionales Fiestas del Banano, que también requiere de una alta inversión. En respuesta, desde el Imder no descartan que se pueda conseguir recursos con fuentes privadas para apoyar a los 400 niños afectados.