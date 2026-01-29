Lluvias en Medellín: cayó en un día la misma cantidad de agua que suele caer en un mes

La mayor parte de las emergencias se dieron en El Poblado. Foto: Dagran

La tarde de este miércoles 28 de enero en Medellín estuvo marcada por las inundaciones provocadas por las lluvias, más específicamente por la que se dio sobre las 2:46 p.m. y en la que, de acuerdo con el alcalde Federico Gutiérrez, cayó más agua que la que generalmente cae en todo enero en la ciudad.

Aunque Gutiérrez aseguró en el segundo reporte de las lluvias que no hubo personas muertas, heridas ni desaparecidas durante las emergencias, sí resaltó que recibieron alrededor de 250 llamadas relacionadas con las consecuencias de las fuertes precipitaciones.

En videos compartidos en redes sociales se evidenció que varios motociclistas quedaron atrapados por las inundaciones, que se dieron por el desbordamiento de ríos y quebradas, así como el agua entró a viviendas y comercios.

De acuerdo con la alcaldía, las principales afectaciones se dieron en el nororiente de Medellín, más específicamente en el sector de El Poblado. “En Patio Bonito, La Glorieta de Monterrey, la Superior con los González, sector Tesoro y los Balsos parte alta”, añadió el alcalde.

Cayó más agua de la que suele caer un mes en Medellín

Sobre lo ocurrido, Fico Gutiérrez indicó que el aguacero duró 44 minutos, entre las 2:46 p.m. y las 3:20 p.m. “El registro de las estaciones pluviométricas nos muestra que en dos puntos de medición normalmente en enero caen 85 milímetros, pero en tan solo 44 minutos cayeron 87 mm, que es más de lo que cae en un mes”.

Ante este panorama, el mandatario señaló que las fuertes lluvias provocaron las inundaciones, dado que la cantidad de agua superó la capacidad de recepción de los afluentes de agua.

“En el punto del Inem José Felix Cadavid se presentó un pico de 185,93 mm a las 3:10, lo que muestra que el caudal de las quebradas fue tan grande que superó la capacidad”.

Cayó un árbol de más de 10 metros y un muro en Medellín

Dentro de las emergencias reportadas por las autoridades está la caída de un árbol de grandes proporciones sobre la calle 7 de El Poblado. En imágenes compartidas en redes se ve que el árbol cayó sobre la vía justo cuando pasaba una van. El conductor se salvó debido a que solo se vio afectada la parte trasera del vehículo.

La otra emergencia fue sobre la carrera 31, donde cayó un muro sobre varios carros que estaban parqueados sobre espacio público. Al igual que en el anterior caso, ninguna persona dentro de los automotores resultó afectada.

Cortes de luz y vías fracturadas

Adicional a las inundaciones, que se registraron por el desbordamiento de quebradas como La Presidenta y que llegaron a afectar hasta la biblioteca del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, hubo una situación particular en la avenida Las Vegas, donde el agua levantó el asfalto en uno de los tramos.

“Se recomienda a la ciudadanía utilizar vías alternas, evitar el sector de Monterrey mientras avanzan las labores de limpieza, las cuales podrían extenderse por varios días, conducir con precaución ante la presencia de lodo, piedras y otros residuos en la vía, y priorizar el uso del transporte público para contribuir a una mejor movilidad”, agregó la alcaldía.

Sumado a esto, hubo granizo en inmediaciones de la escuela Rural Yarumito, en el occidente de Medellín, mientras que EPM tuvo que suspender el suministro de energía en Altos del Poblado, Las Lomas, Las Palmas, Los Balsos y Los Naranjos, porque la caída del gran árbol provocó el colapso de varios postes de energía del sector.

Operación del Metrocable

Las fuertes lluvias también provocaron la suspensión temporal de las líneas del Metrocable:

M (Miraflores – Trece de Noviembre),

H (Oriente – Villa Sierra)

J (San Javier – La Aurora)

K (Acevedo – Santo Domingo)

P (Acevedo – El Progreso)

L (Santo Domingo – Arví).

La alcaldía de Medellín indicó que se mantendrá desplegado el Puesto de Mando Unificado (PMU), así como desde el sistema de alertas tempranas se continúa con el monitoreo de las quebradas y del Valle del Aburrá ante la lata probabilidad nuevas precipitaciones.