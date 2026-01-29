En la zona donde se accidentó avión de Satena ya se había presentado una emergencia similar

Imagen de referencia. En el más reciente accidente aéreo murieron 15 personas. Foto: AFP - FEDERICO PARRA

La tragedia aérea que se registró el pasado miércoles 28 de enero entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén, en Norte de Santander, y que dejó 15 personas muertas, entre las que se encuentra el representante a la Cámara Diógenes Quintero, es similar a una emergencia que ya se había presentado hace 50 años en el mismo trayecto.

El hecho se registró el sábado 3 de mayo de 1975. Un avión DC-3, con matrícula FAC663, que salió de Ocaña hacia Cúcuta, se accidentó en el cerro La Cuchilla, en el municipio de Sardinata, faltando apenas ocho minutos para hacer el aterrizaje.

Reportes de la época indican que en el accidente fallecieron cuatro miembros de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), que hacían parte de la tripulación, mientras que tras varias horas de confirmarse el siniestro aéreo se confirmó que hubo tres pasajeros que sobrevivieron.

Se trató de Orlando Carrascal Claro, un reconocido actor que se había hecho llamar Orlando Galás, el periodista Jorge Rolón García de la emisora Radio Sonar de Ocaña y el abogado Héctor Sánchez.

Según indicó Vanguardia, en el momento en que se reportó el accidente se confirmó la muerte de todos sus pasajeros, por lo que desde la emisora Caracol, de la cual era filial Radio Sonar, lamentaron la muerte del periodista.

Pero tras confirmarse su supervivencia, Rolón García fue reconocido dentro del gremio como “El Sateno”, hasta su muerte en septiembre de 2013.

¿Qué pasó con el avión de Satena desaparecido en Norte de Santander?

Poco después de registrarse la desaparición del avión que operaba para Satena y que cubría la ruta Cúcuta - Ocaña, se logró establecer que cayó en la vereda Curasica del municipio de La Playa de Belén.

El hallazgo fue hecho por habitantes de la zona, quienes confirmaron la muerte de todos los pasajeros, incluido el representante a la Cámara Diógenes Quintero, el candidato a una curul de paz Carlos Salcedo Salazar y el exconcejal de Ocaña Juan David Pacheco, quien viajaba junto a su esposa Maira Sánchez Criado.

En la lista también están María del Carmen Díaz Rodríguez y su esposo Rolando Peñaloza Gualdrón, quien era especialista en neurocirugía del Hospital Emiro Quintero Cañozares. Así como María Álvarez Barbosa, Maira Avendaño Rincón, Anayisel Quintero, Karen Parales Vera, Anirley Julio Osorio, Gineth Rincón, Natalia Acosta Salcedo y Juan Pacheco Mejía, mientras que de la tripulación murieron el Capitán Miguel Vanegas y el Capitán José de la Vega.

El último trayecto del avión de Satena accidentado

De acuerdo con los datos de la plataforma FlightRadar24, el avión NSE 8849 estuvo el pasado martes 27 de enero en Paipa, Boyacá, desde donde se trasladó a Medellín.

Al día siguiente, despegó en la mañana hacia Aguachica, en Cesar, y de allí se desplazó hacia el Catatumbo, donde finalmente se registró el accidente.

Sobre las condiciones del avión, el coronel Álvaro Bello, director técnico de investigación de accidentes de la Aeronáutica Civil, explicó que el avión es modelo 1995 y cuenta con 32.000 horas de vuelo. Aunque resaltó que contaba con todas las condiciones para operar que dicta la Aerocivil. Se esperan las investigaciones técnicas para determinar las causas del accidente.