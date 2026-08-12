El 80 % del municipio El Cairo, Valle del Cauca, quedó destruido tras el terremoto

Imagen de un video de redes sociales que muestra el estado de las estructuras en El Cairo, Valle del Cauca, tras el terremoto. Foto: Redes sociales

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A 22 kilómetros del punto donde se originó el terremoto de magnitud 7.4 sucedido en Colombia el lunes 10 de agosto de 2026, el municipio de El Cairo, en el norte del Valle del Cauca, se convirtió en uno de los puntos más afectados por la tragedia. La proximidad al epicentro (San José del Palmar, Chocó) hizo que este pueblo de cerca de 8.500 habitantes recibiera un gran impacto del sismo.

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La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, afirmó en un primer balance que “El Cairo en un80 % está destrozado”. Mientras tanto, el alcalde del municipio, Carlos Castro Correa, precisó que ninguna edificación quedó ilesa, la totalidad de estructuras presentan afectaciones de algún tipo, concentradas especialmente en los techos. Los reportes preliminares de las autoridades registran al menos 2 personas fallecidas en el municipio.

Una de las razones que explica el nivel de destrucción son las características de las construcciones del casco urbano. Según detalló el alcalde, buena parte de las viviendas de El Cairo superan el siglo de antigüedad y fueron levantadas en bareque, una técnica tradicional que combina barro, caña y madera, y que es altamente vulnerable frente a movimientos telúricos de gran intensidad.

Las imágenes que circularon en redes sociales del municipio tras el sismo dejan ver muros agrietados, fachadas desprendidas, techos derrumbados y montañas de escombros regadas por las calles. Entre las estructuras comprometidas figura el hospital Santa Catalina, principal centro de atención en salud del municipio.

Correa informó que, tras 24 horas del terremoto, si bien el suministro de agua y gas fue restablecido, el municipio permaneció sin energía eléctrica y sin conexión a internet, lo que dificultó la comunicación con el resto del departamento. El alcalde hizo un llamado urgente a la Gobernación del Valle y al Gobierno Nacional para que envíen los materiales necesarios que permitan iniciar la atención a los daños.

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La Gobernación del Valle del Cauca decretó la calamidad pública en el departamento y anunció recorridos por las poblaciones más comprometidas. Además de El Cairo, figura Argelia, donde los daños superan el 60 % de la infraestructura, El Águila, cuyo hospital quedó fuera de servicio tras el colapso de sus instalaciones, en El Zarzal el centro asistencial tuvo que atender una gran cantidad de heridos que desbordó su capacidad, mientras que en Cartago fue necesario evacuar pacientes de una clínica por los daños estructurales.