El influencer Javier Cardona denunció amenazas en las que le piden salir de Cali

En la llamada que grabó el influencer Javier Cardona se escucha cuando el individuo que lo amenaza se identifica como presunto integrante del frente Jaime Martínez, de las disidencias de las FARC. Foto: Archivo Particular

El influencer Javier Cardona denunció a través de su cuenta de Instagram que habría recibido amenazas a través de llamadas en las que individuos que se identifican como parte del frente Jaime Martínez, de las disidencias de las FARC, le dicen que debe irse de Cali si no quiere que le hagan daño a él o a su familia.

Lea: Bloqueos en vías que comunican a Medellín con Quibdó y Urabá, ¿qué ocurre?

Cardona, que es amigo de la influencer Natalia Segura, mejor conocida como “La Segura”, y tiene en su cuenta de Instagram cerca de cien mil seguidores, señaló en sus redes sociales:“Muchachos, no sé honestamente cómo empezar esto, no sé cómo contárselos, simplemente me pasó y se los voy a contar porque no entiendo, estoy asustado, y no sé a quién acudir”. Sumado a esto, publicó un fragmento de la llamada en la que los presuntos miembros de las disidencias le dicen que debe abandonar la ciudad.

En su testimonio, Cardona señala que le dijeron que debía abandonar Cali antes de las 8:00 de la noche del pasado 15 de mayo. En la supuesta llamada, el sujeto que amenaza a Cardona señala que “atentarán en contra suya, en contra de su familia, y si es necesario, en contra de su bien común. Este comunicado es entablado y establecido por parte del frente de guerra Jaime Martínez, de las nuevas guerrillas activas de las Farc (…) ¿Le queda claro el comunicado? ¿Tiene alguna pregunta qué hacer? ¿Tiene algo que decir? Adelante, yo también lo escucho, yo también le copio”.

Le puede interesar: En imágenes: las afectaciones que dejaron las lluvias en Cali

Si bien Cardona señaló que al principio consideró que podría tratarse de una extorsión, los hombres no lo volvieron a contactar ni le pidieron dinero, lo que lo asustó aún más y lo llevó a hacer la denuncia a través de sus redes sociales para pedir ayuda.

Al respecto, la Policía Metropolitana de Cali indicó que hasta el momento no han recibido denuncias sobre este caso, ni el influencer los habría contactado para hacer el reporte.

Cardona señaló que no entiende por qué lo amenazaron a él, también aseguró que no tiene ningún vínculo con la estructura armada que está al mando de Iván Mordisco. “Les soy honesto, ahí no sé uno a quién llama, todos estos días no he salido a la calle, no sé si me pueda pasar algo, no sé si sea verdad, no sé uno ahí qué hace, me dio miedo seguir saliendo en mis redes sociales”.