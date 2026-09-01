Descartan racionamiento de agua en Cali pese a sequía y altas temperaturas

EMCALI explicó que le sistema de abastecimiento puede compensar la disminución de algunas fuentes hídricas y mantiene un monitoreo permanente ante las condiciones de sequía y altas temperaturas. Foto: Rajesh Balouria Pixabay

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Las altas temperaturas y la disminución de los caudales de algunas fuentes hídricas han generado preocupación entre los caleños por un posible racionamiento de agua. Sin embargo, Empresas Municipales de Cali (EMCALI) aseguró que, por ahora no está previsto implementar un esquema de racionamiento de agua potable ni de energía en la ciudad.

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“Desde EMCALI queremos dar un parte de tranquilidad a todos los caleños. Calo hoy no cuenta con racionamiento ni de agua ni de energía. Aunque estamos enfrentando altas temperaturas por el fenómeno del Niño, nuestro sistema de abastecimiento se mantiene estable”, señaló Diego Carabalí, gerente de Acueducto y Alcantarillado de EMCALI.

La principal fuente de respaldo es el río Cauca, que aporta cerca del 80% del agua que consume la ciudad y permite compensar la disminución registrada en fuentes como el río Meléndez, actualmente uno de los afluentes con mayores dificultades. El recurso es tratado principalmente en las plantas de Puerto Mallarino y Río Cauca.

¿Por qué no habrá racionamiento de agua por ahora?

La principal razón es la capacidad del sistema para redistribuir el suministro cuando alguna de las fuentes presenta una disminución en sus niveles. Aunque el río Meléndez atraviesa actualmente condiciones críticas por el bajo caudal, el aporte del río Cauca permite mantener estable buena parte del abastecimiento.

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EMCALI señaló que mantiene un monitoreo permanente de las fuentes hídricas y de la operación del sistema para anticiparse a posibles variaciones durante la temporada seca. Según Carabalí, la empresa viene desarrollando desde hace varios meses un plan de preparación frente a las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, con medidas orientadas a garantizar la continuidad del servicio.

EMCALI pide ahorrar agua

Aunque no se contempla un racionamiento por ahora, las autoridades hicieron un llamado a los caleños a utilizar el agua de manera responsable durante la temporada de altas temperaturas. Entre las recomendaciones están:

Tomar duchas cortas.

Cerrar las llaves cuando no estén en uso.

Utilizar la lavadora con cargas completas.

Reparar o reportar fugas de agua.

EMCALI advirtió que una llave que pierde una gota de agua por segundo puede desperdiciar cerca de 30 litros al día, mientras que una fuga continua en un sanitario puede representar una pérdida de entre 300 y 500 litros diarios.

Por ahora, la empresa mantiene el monitoreo de las fuentes hídricas y sostiene que el abastecimiento de agua potable en Cali permanece estable, aunque las condiciones de sequía requieren mantener medidas de prevención y ahorro del recurso.