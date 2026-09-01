Retuvieron a turistas y les exigieron las claves bancarias en El Salado, Antioquia

El ataque habría ocurrido en uno de los senderos rurales que conectan El Salado con el Alto del Escobero, en Envigado. Foto: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

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Una caminata por los senderos del Parque Ecológico El Salado, en Envigado, terminó en una situación de angustia para un grupo de visitantes que denunció haber sido interceptado por varios hombres armados. El hecho ocurrió cuando los caminantes se dirigían hacia la Cueva del Higuerón y la Cascada de las Golondrinas, en el recorrido que conduce hacia el Alto del Escobero.

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Según la denuncia conocida sobre el caso, los presuntos delincuentes utilizaron armas blancas y gas pimienta para intimidar a los visitantes y obligarlos a apartarse del sendero principal. Los agresores habrían llevado a las víctimas unos 50 metros hacia una zona boscosa, donde aparentemente ya se encontraban otras personas retenidas.

Los caminantes habrían permanecido retenidos durante horas

De acuerdo con los testimonios, la situación no habría tenido la misma duración para todas las víctimas. Mientras algunos de los últimos caminantes interceptados permanecieron retenidos cerca de 40 minutos, una primera pareja habría pasado aproximadamente tres hojas bajo el control de los presuntos delincuentes.

Durante ese tiempo, los agresores habrían despojado a los visitantes de celulares, relojes, cadenas, anillos y otros objetos de valor. Sin embargo, según la denuncia, el robo también habría trascendido las pertenencias físicas y llegado a la información financiera de las víctimas.

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Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es que los caminantes habrían sido obligados, bajo amenazas, a entregar las claves de acceso de sus teléfonos. Con esta información, los presuntos responsables habrían intentado realizar transferencias y movimientos de dinero desde las cuentas bancarias de los afectados.

La situación habría terminado cuando los presuntos delincuentes escucharon que otro grupo de personas se aproximaba por el sendero. Ante la posibilidad de ser descubiertos, habrían ordenado a los caminantes correr montaña abajo mientras ellos estaban en dirección al Alto del Escobero. Durante el descenso, las víctimas encontraron a un grupo de personas que se movilizaba a caballo por el sector. Los jinetes les habrían prestado ayuda y alertado a la Policía sobre lo ocurrido.

El Salado vuelve a estar bajo la lupa

El ataque ocurrió en una zona rural frecuentada por caminantes que recorren los senderos hacia la Cueva del Higuerón y la Cascada de las Golondrinas. El caso genera preocupación por las condiciones de seguridad para quienes visitan este sector de Envigado.

Las autoridades deberán establecer quiénes estuvieron detrás del hecho y si existen antecedentes de situaciones similares en estos senderos. Por ahora, la investigación avanza a partir de las denuncias de las víctimas.