Cartagena ya tiene fecha para estrenar su nuevo malecón frente al mar

La primera etapa del Gran Malecón del Mar comprende el corredor entre La Boquilla y el acceso al Túnel de Crespo. El Distrito prevé completar los 6 kilómetros del proyecto en junio de 2027. Foto: Alcaldía de Cartagena

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Cartagena se prepara para poner en servicio una parte del proyecto que busca transformar su borde costero. El alcalde Dumek Turbay anunció que el próximo 15 de octubre serán habilitados los primeros 2 kilómetros del Gran Malecón del Mar, una intervención que contempla nuevos espacios para el encuentro ciudadano, el deporte, la cultura y la recreación.

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La primera etapa comprende el corredor entre La Boquilla y el sector de acceso al Túnel de Crespo, e incluye Playa Azul, uno de los puntos que tendrá una de las principales transformaciones dentro del proyecto. El anuncio fue realizado por el mandatario, en la que explicó que “la apertura permitirá que cartageneros y visitantes comiencen a disfrutar de este nuevo espacio frente al mar, un espacio para disfrutar de nuestra cultura y para compartir en familia”, destacó Turbay.

¿Qué tendrá Plata Azul?

Uno de los sectores que ya evidencia parte de la transformación es Playa Azul, en La Boquilla. Allí se contempla una recuperación integral del espacio público y la creación de una nueva oferta para residentes y turistas.

El corredor contará con senderos peatonales, zonas de permanencia, parqueaderos, espacios gastronómicos, chiringuitos, baños públicos y un Centro de Atención al Turista, además de nuevas áreas de urbanismo. Estas obras estarán articuladas con las intervenciones de protección costera, cuyo propósito es fortalecer la defensa del litoral frente al oleaje y la erosión marina.

El alcalde también destacó el cambio que tendrá este sector para la ciudad, “esta playa de La Boquilla, Playa Azul, va a pasar de ser una playa poco visitada a convertirse en una de las más visitadas por cartageneros y turistas”, señaló. La apuesta del Distrito es que el nuevo corredor se convierta en un espacio en el que confluyan turismo, actividad física, cultura, recreación y encuentro ciudadano.

¿Cuándo estará listo todo el Gran Malecón del Mar?

La apertura del 15 de octubre corresponderá únicamente a los primeros 2 kilómetros del proyecto. Las obras continuarán en los demás sectores del corredor. El Distrito tiene previsto entregar los 6 kilómetros del Gran Malecón del Mar en junio de 2027, con una intervención que conectará diferentes puntos del borde costero de Cartagena.

El proyecto incluye componentes de protección costera, recuperación del espacio público, movilidad peatonal, urbanismo, turismo y recreación, con el objetivo de transformar la relación de la ciudad con su frente marítimo. Dentro de las obras también se encuentra el tramo entre Marbella y El Cabrero, que permitirá extender progresivamente el nuevo corredor hacia otros sectores estratégicos.

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La protección del litoral es uno de los componentes centrales de la intervención, con estructuras destinadas a disminuir los efectos del oleaje y la erosión mientras se recuperan espacios del borde costero. La meta del Distrito es que en junio de 2027 estén terminados los 6 kilómetros proyectados del Gran Malecón del Mar.