Empezaron los controles de movilidad en Cali con acompañamiento de la Policía

La Secretaría de Movilidad de Cali inició este lunes 11 de agosto los operativos de control con el apoyo de la Policía Metropolitana en diferentes puntos de la ciudad. Una de las principales razones de esta medida es evitar las agresiones a los agentes de tránsito que han ido en aumento.

Los operativos están enfocados en la prevención de accidentes, que los conductores cumplan con todos los documentos de sus vehículos y respeten las normas de tránsito. “La estrategia es la aplicación del Código Nacional de Tránsito, haciendo intervenciones focalizadas y colocando comparendos a los ciudadanos infractores de la norma”, dijo el nuevo comandante de la Policía Metropolitana, el brigadier general Henry Yesid Bello Cubides.

Por su parte, el secretario de movilidad de Cali, Gustavo Orozco, explicó que las agresiones e intimidaciones han aumentado en lo que va del año. “Aunque los operativos están en todas partes, somos realistas porque en todas partes no podemos proceder de la misma forma. Un agente solo, sin acompañamiento, no puede proceder en todos los casos”, expresó Orozco.

También mencionó que no es solo es un tema de sanciones si no de conciencia ciudadana y de proteger la vida de todos. Por eso, las autoridades continuarán con los puestos de control en los puntos donde se han registrado más infracciones por parte de los conductores.

Para apoyar los operativos instalarán 42 nuevas cámaras de foto multas en septiembre. Y tendrán controles en los carriles del MIO, para que ciudadanos no interfieran y le den el uso correcto a las vías exclusivas del transporte público.