En Cali aumentan homicidios de mujeres y hay récord de denuncias por violencia sexual

En el último año, en Cali aumentaron los homicidios contra mujeres, así como las denuncias por violencia sexual alcanzaron su cifra más alta en cuatro años, en medio de un panorama que sigue mostrando brechas económicas y altos niveles de violencia intrafamiliar.

Así lo evidencia un análisis elaborado por el Observatorio para la Equidad de las Mujeres (OEM), la Fundación WWB Colombia, Cali Cómo Vamos y la Universidad Icesi, en el marco del Día Internacional de las Mujeres (8M), en el que se resalta que la ciudad fue la única entre las capitales principales del país donde este delito aumentó, así como se registró la tasa más alta por cada cien mil mujeres (5,6), por encima del promedio nacional (3,7).

El informe evalúa indicadores como seguridad, violencia y autonomía económica de las mujeres en la ciudad, en los que se analizaron cifras como los homicidios. Por ejemplo, en 2025 en Cali fueron asesinadas 68 mujeres, lo que representa un aumento del 11,5% frente a 2024 y la cifra más alta de los últimos tres años.

“Lo que solemos ver son las denuncias por feminicidio, pero no todas las violencias que lo anteceden: tentativas de feminicidio, violencia intrafamiliar, delitos sexuales o violencias económicas. Todo eso crea un terreno fértil para que ocurran estos crímenes”, explicó Lina Buchely, directora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres (OEM).

Violencia intrafamiliar y delitos sexuales

La violencia intrafamiliar sigue afectando principalmente a las mujeres. En 2025 se reportaron 6.187 denuncias, de las cuales alrededor de 3 de cada cuatro fueron contra mujeres, mientras que en 9 de cada 10 casos el presunto agresor fue un hombre y en más de la mitad eran exparejas.

“Estas cifras reflejan la necesidad de fortalecer la educación emocional. La inadecuada gestión de las emociones no puede seguir impactando la integridad de las mujeres”, señaló Danny Angarita, director de Cali Cómo Vamos.

Brechas económicas y vulnerabilidad

Otro de los factores que se resalta en el informe son las desigualdades económicas. En Colombia, el 35% de las mujeres mayores de 15 años no tienen ingresos propios, frente al 13,2 % de los hombres, mientras que en zonas rurales la brecha es aún mayor: 34,6 % de las mujeres cuenta con empleo. Lo que preocupa debido a que las vulnerabilidades de las mujeres pueden aumentar por este factor.

“La situación en la ruralidad es crítica. Sin autonomía económica, muchas mujeres quedan atrapadas en ciclos de vulnerabilidad donde la dependencia económica se convierte en una barrera para su seguridad y toma de decisiones”, explicó Soraya Husain-Talero, directora de investigación de la Fundación WWB Colombia.

Las organizaciones que participaron en el análisis señalaron que enfrentar este panorama requiere fortalecer las rutas de denuncia y atención a víctimas, mejorar los sistemas de registro de violencias e invertir en infraestructura urbana segura.

También plantean avanzar en servicios de cuidado que se ajusten a la jornada laboral de las mujeres, inclusión financiera sin sesgos de género y políticas públicas que reduzcan la llamada “pobreza de tiempo”, uno de los factores que limita su autonomía económica.