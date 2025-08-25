En honor a las víctimas del atentado, Cali realizó una velatón por la paz

La comunidad pidió a la alcaldía de Cali que haya más seguridad para los ciudadanos ante el reciente ataque. Foto: Alcaldía de Cali

Cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez, en el norte de Cali, en la noche del pasado domingo 24 de agosto se realizó la “Ceremonia de la Luz”, una velatón para homenajear a las víctimas del atentado que se registró el pasado jueves y que dejó seis muertos y más de 70 heridos.

Los asistentes llegaron con camiseta blanca y con velas para decirle no más a la guerra, clamar por la paz y pedir justicia. “Hacemos un clamor por las víctimas que han fallecido, por los heridos y por todas sus familias que siguen sufriendo y que también son víctimas de estos atentados. También oramos para que quienes realizan estos actos demenciales se conviertan y de una vez cesen estos atentados que generan dolor, tristeza, muerte, pobreza y miedo en medio de la incertidumbre”, aseguró el arzobispo de Cali, monseñor Luis Fernando Rodríguez.

Por su parte, María Elena Díaz de Ruiz, asistente y habitante del barrio Villa Colombia, señaló que “estamos muy dolidos por lo que ha pasado y estamos como comunidad acompañando a las personas dolientes. Espero que esta ola de terror acabe. Estamos reunidos, con el dolor en el alma”.

En la velatón también estuvo el grupo de salsa Guayacán para dar un mensaje de aliento, así como cantaron “Torero”, una de sus canciones más conocidas, tras lo que invitaron a la gente a repetir: “¡Con Cali nadie se meta!“.

A su vez, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, intervino y advirtió que Colombia atraviesa un momento difícil en materia de seguridad. “Nosotros, desde nuestra ciudad, estamos listos para poner de nuestra parte; estamos listos para trabajar de la mano con distintos sectores, con el Gobierno Nacional, con la fuerza pública, pero exigimos que se priorice la seguridad de los colombianos”.