Campesinos en Rosas (Cauca) bloquearon vía Panamericana, ¿qué pasó?

Un nuevo bloqueo sobre la vía Panamericana se registra desde este martes 14 de octubre. Habitantes del municipio de Rosas, en el Cauca, decidieron tomarse el sector de El Céfiro, ante el incumplimiento de acuerdos hechos con el Gobierno Nacional. La manifestación mantiene bloqueado el paso desde y hacia Nariño.

Las comunidades venían advirtiendo desde hace varios días que realizarían el bloqueo de la vía ante el abandono estatal e incumplimiento de las promesas hechas en pasadas manifestaciones, que incluía apoyos para el desarrollo social de la zona afectada por la avalancha de hace dos años, intervención de vías y el reconocimiento de la población campesina como sujeto de derecho.

“Organizaciones campesinas y urbanas agrupadas en el Coordinador Nacional Agrario y Congreso de los Pueblos del Suroccidente Colombiano, en articulación con otros procesos sociales, participamos en la jornada nacional de movilización: ‘aquí en la lucha por la vida, las transformaciones y la dignidad de los pueblos’”, indicaron los manifestantes en comunicado.

El sector gastronómico y turístico del departamento del Cauca está haciendo un llamado al Gobierno nacional tras el nuevo bloqueo adelantado en la vía Panamericana, por la comunidad del municipio de Rosas. “Los bloqueos no pueden ser el camino para la solución de conflictos” pic.twitter.com/CHyUGsOlYK — BLU Pacífico (@BLUPacifico) October 14, 2025

A la zona bloqueada llegaron cientos de campesinos, no solo de la región, sino también de otras zonas como Nariño, Cauca, Huila, Putumayo y el Valle del Cauca, a la espera de presencia de funcionarios del Gobierno Nacional. A la par, desde la gobernación del Cauca, señalaron que se instaló un PMU y se espera que este miércoles 15 de octubre se instalen las primeras mesas de diálogo.

Los manifestantes han indicado que las protestas que iniciaron este martes 14 de octubre se mantendrían hasta el sábado 18 de octubre, lo que ya ha generado grandes congestiones viales y pérdidas que han alertado varios gremios.

“Estas situaciones, que se han vuelto costumbre, vulneran derechos fundamentales como la salud, el trabajo y la libre movilidad, generando desabastecimiento en ciudades como Popayán y Cali, pérdidas económicas y afectaciones sociales profundas, afectando a todos los sectores y gremios. No es sano que un país que busca proyectarse al mundo guarde silencio ante las desigualdades internas y abandone a una región que clama por presencia estatal y cumplimiento de compromisos”, indicó el Consejo Gremial y Empresarial del Cauca.

Por su parte, el general Hernando Africano, comandante de la Tercera División del Ejército, aseguró que investigan la posible participación del Eln en este nuevo bloqueo. “Estos bandidos han presionado a la población civil, llegando a veredas y corregimientos, con el uso de las armas”.

Por lo pronto, varios vehículos se mantienen bloqueados en la vía, mientras la Secretaría de Tránsito del departamento tomó acciones para evitar el paso de vehículos desde El Timbío. En lo que va corrido del año se han presentado más de 40 bloqueos de la vía, lo que, según gremios de transportadores y alimentos, afecta la competitividad de la región.