Encapuchados interrumpieron clases en la Universidad del Valle y causaron bloqueos

Los encapuchados pidieron a estudiantes y profesores evacuar las aulas de clases. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este miércoles 8 de octubre encapuchados ingresaron a varios salones de la Universidad del Valle, sede Meléndez, en Cali, interrumpieron las clases y ordenaron la evacuación de estudiantes y profesores. Los hechos quedaron registrados en video y además generaron cierres en estaciones del sistema masivo MÍO y desvíos viales en el sector.

Lea: Estas son las medidas en Cartagena para frenar los piques ilegales y caravanas

En la grabación se observa a uno de los encapuchados que se dirige a los estudiantes y al profesor en medio de una clase. “Habrá un bloqueo a todos los edificios de la Universidad, justamente para que asistamos. Entonces les solicitamos que evacuemos, no se les olvide que la universidad es importante tanto para ustedes, como estudiantes, como para nuestro profesor. Entonces allá los esperamos”, se escucha.

A lo que el docente le respondió: “¿Pero por qué tenemos que evacuar?… Sí me gustaría que ustedes nos dijeran para que nosotros nos enteráramos”.

Un estudiante de la Universidad del Valle grabó el momento en que un encapuchado ingresó a un salón y pidió a los presentes evacuar el área, asegurando que se realizaría un “bloqueo a la universidad”. En el video se escucha al joven decir: “No se les olvide que la universidad es… pic.twitter.com/KoC43gCFxl — Entérate Cali - Noticias Cali (@EnterateCali) October 8, 2025

Este hecho generó nuevamente rechazo en la comunidad, ya que se ha presentado recurrentemente en los últimos meses, a pesar de los anuncios de las autoridades de tomar medidas, los bloqueos y hechos de violencia siguen afectando la zona.

El concejal Roberto Ortiz pidió medidas urgentes: “Directivas de Univalle, ¡actúen ya! La autonomía universitaria no ampara la violencia ni la intimidación a los estudiantes: ¡es hora de defender la paz y el diálogo en el campus!”.

Mientras que el exconcejal Juan Martín Bravo aseguró que “la autoridad debe actuar de manera inmediata en Univalle. No se puede jugar con los derechos fundamentales a la educación ni permitir que unos cuantos pretendan someter a Cali con violencia e intimidación. Esto no es protesta. Esto es terrorismo contra estudiantes y contra la ciudadanía. La Universidad del Valle se respeta”.

Le puede interesar: Motociclista lanzó piedra a un bus del MÍO: esto dijo Metrocali

Por su parte, la Alcaldía de Cali informó que, de manera preventiva, suspendieron la operación de las estaciones Univalle y Buitrera del sistema MÍO, ambas ubicadas en la Calle 5ª, y que implementaron desvíos en las rutas que circulan por el sector. “De manera preventiva, y por solicitud de la Policía Nacional ante posible alteración, el sistema MIO implementa cierre de estaciones y desvíos de rutas en el sur de la ciudad.”, señaló la administración.

Mientras que la Secretaría de Movilidad desplegó agentes en la zona y la Policía Metropolitana, a través de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), activó su protocolo para intervenir en caso de disturbios.

En la última semana se han registrado al menos tres acciones violentas alrededor de la sede Meléndez de Univalle. El anterior a este ocurrió el jueves 2 de octubre cuando encapuchados lanzaron una bomba molotov contra un local de Pepe Ganga. El ataque provocó fuego exterior, rompió un vidrio del comercio y obligó al cierre temporal de las mismas estaciones. La comunidad sigue exigiendo medidas contundentes para frenar la violencia en inmediaciones del campus.