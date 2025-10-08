Motociclista lanzó piedra a un bus del MÍO: esto dijo Metrocali

El hecho no dejó personas heridas y las autoridades adelantan la búsqueda del motociclista. Foto: Archivo Particular

Un bus del Masivo Integrado de Occidente (MÍO) en Cali fue atacado por un motociclista en el barrio Alfonso López. El agresor amenazó al conductor y a los pasajeros y luego lanzó una piedra contra un vidrio del vehículo que cubría la ruta P42 entre Menga y Andrés Sanín.

El ataque no dejó personas heridas. Las autoridades adelantan la búsqueda del motociclista revisando cámaras de seguridad de la zona y un video que circula en redes sociales en el que se ve al agresor y la placa de su motocicleta.

Por su parte, el presidente de Metrocali, Álvaro Rengifo, rechazó lo ocurrido y pidió respeto por el sistema y sus trabajadores. “Los más de 1.600 operadores y operadoras que tenemos en el sistema se levantan todos los días para atenderlo a usted, a su familia, a su hermana, a su mamá, a su hijo,en fin, a todos donde necesiten llegar. Por eso no podemos seguir normalizando este tipo de actos. Nosotros ya pusimos la denuncia y esperamos que esta persona responda más allá de pedir perdón”, dijo Rengifo.

De acuerdo con el reporte oficial de la Oficina de Evaluación de la Operación de Metrocali, en lo que va del año se han registrado 681 ataques contra buses del MÍO. Además de 410 amenazas verbales y 27 agresiones físicas contra los conductores.

“Quien pone en riesgo la vida de conductores y usuarios del MÍO o causa daños a los buses que son de los caleños, debe responder ante las autoridades“, agregó el funcionario.

Además, Rengifo aseguró que a pesar de que la flota cuente con toda la documentación y pólizas al día, no se debe tolerar la violencia. “No podemos normalizar el vandalismo contra el sistema ni contra la ciudad. El MÍO es un patrimonio colectivo que debemos cuidar”, concluyó.