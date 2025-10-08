Estas son las medidas en Cartagena para frenar los piques ilegales y caravanas

Imagen de referencia. Con estas medidas buscan neutralizar la "rodada del terror", programada en redes sociales para Halloween. Foto: Crazy Club Motos

En Cartagena reforzaron los controles para frenar las caravanas de motocicletas y los piques ilegales, que recientemente han causado desorden, inseguridad y muertes en la ciudad.

El alcalde, Dumek Turbay anunció la expedición del decreto 2119 de 2025 en el que establece la prohibición total de caravanas, piques y encuentros masivos de moteros hasta el 31 de diciembre.

Por un lado, la medida busca reducir accidentes como el ocurrido el pasado 2 de octubre en el que perdieron la vida tres jóvenes en una de las competencias convocadas clandestinamente. Pero además quieren neutralizar la convocatoria para el próximo 31 de octubre conocida como la “Rodada del Terror” programada en redes sociales para Halloween.

El decreto prohíbe el uso de máscaras, antifaces o cualquier elemento diferente a los de protección regulados por el Código Nacional de Tránsito para quienes conduzcan cualquier tipo de vehículo automotor dentro del perímetro urbano u rural.

“Este decreto le da herramientas claras a las autoridades. No vamos a permitir el desorden, ni el ruido, ni la zozobra que cada año genera la actividad de los moteros el 31 de octubre. Cartagena merece un día de los niños tranquilo, sin caos ni riesgos en las vías”, afirmó el mandatario local.

Además, ofrecieron una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permita ubicar a los promotores de las caravanas. Y la Oficina Asesora Jurídica interpondrá denuncias penales contra ellos por delitos como concierto para delinquir, vandalismo y obstrucción de vía pública.

“Tenemos identificadas personas y grupos que promueven estas actividades bajo seudónimos como ‘Santiago’, ‘Peluca’ y ‘Loren’. Más de 15 personas están siendo investigadas. No nos arrugamos ni nos escondemos. Vamos a proteger a Cartagena de estos temerarios que desprecian el orden y la convivencia de todos”, agregó el alcalde.

El decreto también ordena operativos contra talleres de motos que realicen alteraciones y modificaciones usadas en caravanas y piques. La Secretaría de Interior y la Oficina de Control Urbano podrán clausurar esos establecimientos por incumplir la norma.

“Detrás de esos talleres, de esos lujos y de esos almacenes de repuestos está el organizador de este tipo de actividades. Están totalmente identificados, es decir, es un negocio propicio para vender lujos, porque ese mismo dueño del negocio es el organizador de una convocatoria, de un pique ilegal o de una rodada. Entonces, frente a eso, para desfortuna de ellos, ya los tenemos totalmente identificados”, manifestó el alcalde.

La Alcaldía de coordina acciones con la administración de Turbaco, donde han detectado este tipo de talleres que alteran las motocicletas usadas para estas actividades ilegales. Además, hizo un llamado a los motociclistas a respetar las normas y a buscar diálogo con las autoridades.

Este miércoles 8 de octubre después de anunciar las medidas clausuraron un taller de motos en el sector El Cairo, barrio Piedra de Bolívar, luego de que uno de los dueños asegurara que los piques continuarían a pesar de las recientes prohibiciones.