Encontraron cuerpo dentro de estación de transferencia de residuos en Palmira

Imagen de referencia. El hallazgo se produjo durante una jornada de operación. Foto: Óscar Pérez

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Sobre el kilómetro 5 de la vía Palmaseca-Rozo, trabajadores de una estación de transferencia de residuos sólidos encontraron dentro de un contenedor el cuerpo de un hombre del que las autoridades señalan que no se tiene identificación.

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Según informó la Policía de Cali, la alerta se produjo cuando uno de los operarios detectó el cadáver durante un procedimiento de transferencia de residuos y dio aviso inmediato a las autoridades.

“Un trabajador observó el cuerpo de una persona de sexo masculino entre el material transportado, situación que fue reportada de manera inmediata a las autoridades”, señalaron las autoridades.

Investigan la identidad de la víctima

El caso fue atendido por la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN) que realizó el levantamiento del cuerpo, así como adelantan las inspecciones correspondientes para determinar cómo el cuerpo llegó hasta el lugar.

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Sobre lo ocurrido, el mayor Jonathan Hernández, comandante del Distrito de Policía de Palmira, indicó que “las labores se concentran en establecer la identidad de la víctima y reconstruir el recorrido que habría realizado antes de ser encontrada en la estación de transferencia de residuos”.

Del cuerpo encontrado se conoce que se trataría de un hombre, que estaba entre bolsas negras, de tez blanca y que llevaba puesta una camisa de color vinotinto.

En los cinco primeros meses de este año se registraron en el Valle del Cauca 2.325 homicidios, la mayoría de los cuales se registraron en 26 de los 42 municipios del departamento. Según las autoridades, la mayoría están relacionados con las acciones de grupos armados que se encuentran en la región.