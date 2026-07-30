Santa Marta abre la primera Estación Púrpura del país en una terminal de transporte

Interior de la Estación Púrpura inaugurada en la Terminal de Transporte de Santa Marta. Foto: Gobernación del Magdalena

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Un nuevo mecanismo para la protección de las mujeres víctimas de violencias basadas en género empezó a operar en la Terminal de Transportes de Santa Marta, que se convirtió en la primera del país en habilitar una Estación Púrpura en sus instalaciones. La estrategia, liderada por la Gobernación del Magdalena, tiene como propósito ofrecer atención inmediata, orientación profesional y activación de las rutas de protección para las mujeres que lo requieran.

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Este nuevo punto de atención fue inaugurado a las 9:00 a.m. del miércoles 29 de julio de 2026 durante una jornada institucional que contó con la presencia de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), los ministerios de Transporte y Trabajo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y compañías del sector transportador que operan en la ciudad.

La secretaria de Salud del Magdalena, Magda Alarcón, declaró que se entregaba “un espacio de protección ciudadana para el debido acompañamiento y activación de ruta profesional para salvaguardar la vida de nuestras mujeres. Celebramos que la Terminal de Transporte de Santa Marta se convierta en la primera del país en contar con una Estación, en donde profesionales capacitados tienen la facultad de activar la ruta”.

En este sentido, al interior de la Estación Púrpura estará dispuesto un equipo de expertos que atenderá a las mujeres que se acerquen en busca de ayuda, ofrecerá contención emocional y gestionará el enlace con las autoridades encargadas de dar trámite formal a cada denuncia, con el fin de asegurar una atención rápida y adecuada ante cada situación.

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La gerente de la Terminal de Transportes de Santa Marta, Rossana Rodríguez, explicó que la puesta en marcha de este mecanismo responde, entre otras cosas, a una necesidad identificada por la alta afluencia de pasajeros en el lugar: “estamos acatando el plan de desarrollo departamental y de suma importancia para un escenario público en donde en el primer semestre más de 2 millones de personas se movilizan y donde el 60 % son mujeres que pueden estar siendo vulneradas por violencia de género”.

En el mismo evento se inauguró la Sala de Lactancia Materna, un proyecto complementario ubicado en la primera planta de la terminal, junto a la Estación Púrpura. El espacio, adecuado con sillones, cambiadores de pañales, aire acondicionado y lavamanos, ofrece a las madres lactantes un lugar seguro e higiénico para amamantar a sus bebés y extraer su leche. La iniciativa busca proteger la primera infancia y los derechos de las mujeres que se movilizan en el Magdalena.