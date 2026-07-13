Encontraron tres cuerpos en el municipio de Almaguer, en Valle del Cauca

Imagen de referencia. Los cuerpos fueron encontrados en dos veredas diferentes. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Las autoridades investigan la relación de los asesinatos de tres hombres que este fin de semana fueron encontrados muertos en diferentes puntos del municipio de Almaguer, en Valle del Cauca. Los hechos se registraron en las veredas Ordóñez y San Miguel y, según Indepaz, se trataría de la masacre número 71 que se registra en lo que va de este año en el país.

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Primeras versiones indican que dos de los cuerpos fueron encontrados en un área cercana al casco urbano del municipio, en la noche del pasado sábado 11 de julio, mientras que el tercer cuerpo fue hallado en el sector de La Parada, sobre la vía que va al municipio de Bolívar.

Los cuerpos presentarían heridas con arma de fuego además de signos de tortura, según los habitantes del municipio, pero hasta el momento las autoridades no se han referido al hallazgo de los tres cuerpos.

Entre las víctimas, se conoce que están Albeiro Becerra, Carlos Eduardo Cerón y Jaider Arley Satizábal, quienes no eran oriundos de la zona y vivían en Popayán, donde uno de ellos era propietario de un establecimiento de comidas rápidas.

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De acuerdo con Indepaz, “en el municipio persisten las condiciones de riesgo derivadas de la presencia y disputa de grupos armados ilegales por el control territorial y de las economías ilícitas en el Macizo Colombiano”, como lo señala la alerta temprana 20 de 2022.

De igual forma, la organización resalta que en la región donde está Almaguer hacen presencia el Frente Carlos Patiño y el Frente Andrés Patiño de las disidencias del Estado Mayor Central, así como el ELN y bandas de caracter local.