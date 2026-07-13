Incendio en fábrica de zona franca de Galapa provocó gran columna de humo, ¿qué pasó?

El incendio fue controlado en la noche del sábado por los bomberos, pero la columna de humo perduró hasta la mañana de este domingo. Foto: Captura de pantalla

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Una grave emergencia se presentó este fin de semana en la Zona Franca Zofia, en el municipio de Galapa, en Atlántico. Un incendio dentro de una fábrica de películas de polipropileno, poliéster y nylon dejó una gran columna de humo que se extendió por más de 24 horas.

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La conflagración comenzó en la tarde del pasado sábado 11 de julio. Según explicó Edwin Pacheco, del cuerpo de Bomberos de Barranquilla, “fuimos alertados de la situación por los bomberos de Galapa, por lo que dispusimos tres máquinas del cuerpo de Bomberos de Barranquilla. Nos concentramos en salvaguardar la vida de las personas que estaban allí. A las 9:15 de la noche ya la situación estaba totalmente controlada”.

El hecho se registró dentro de la empresa de plásticos Oben Group, que indicó que ninguna persona resultó lesionada en medio de la emergencia, aunque sí se registraron millonarios daños en el lugar.

Primeras versiones indican que el incendio se habría originado por un cortocircuito que se dio en una de las áreas de producción de la planta, por lo que las llamas se extendieron rápidamente por el material con el que se trabaja en el lugar.

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La emergencia fue atendida por equipos de bomberos de Galapa y Barranquilla, quienes señalaron que investigan para dar certeza de qué fue lo que produjo la conflagración dentro de la planta de plásticos. De igual forma, se señaló que, a pesar de que no hubo personas lesionadas, sí se decidió trasladar a algunos presentes a centros asistenciales, debido a que presentaban síntomas asociados a la inhalación de humo.

Aunque las autoridades indicaron que en la mañana de este domingo ya estaba superada la emergencia, la enorme capa de humo que dejó el incendio se podía ver en gran parte del área metropolitana de Barranquilla.