Reapareció alias “Bendito menor” paseando en moto en la Alta Guajira

Naim Pérez Toncel ha desafiado a las autoridades con videos que ha publicado en diferentes partes de La Guajira. Foto: Archivo Particular

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Un nuevo video de Naín Pérez Toncel, alias “Bendito menor” o “Comando menor”, cabecilla de una facción de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), tiene en vilo a las autoridades. Se trata de uno de los delincuentes más buscados, que en menos de una semana ha aparecido en dos videos en los que reta a las autoridades.

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En el primero, Pérez Toncel apareció liderando una caravana de motocicletas por Riohacha, luego del triunfo de la selección Colombia en el partido contra Ghana por el paso a octavos de final del Mundial de Fútbol. En las imágenes parecía el sujeto de 26 años, junto a su novia Rosa Angélica Tarazona, conocida con el alias de “la Bebecita”.

Poco después de que las imágenes se hicieron virales (esta semana tras la eliminación de la selección Colombia del Mundial de Fútbol), el presidente electo, Abelardo de la Espriella, se refirió a “Bendito menor”, asegurando que: “este criminal que azota a La Guajira debe ser considerado como uno de los objetivos de alto valor de mi gobierno”.

Ante esto, pidió a su ministro de Defensa designado, el general retirado Jorge Mora, “proceda a preparar todo lo correspondiente para capturar o dar de baja, si se resiste, a este rufián. Les he dado a los bandidos la oportunidad de sometimiento, si no lo hacen, debe caerles todo el peso de la ley”.

El hecho no quedó ahí. En las últimas horas, Pérez Toncel publicó un nuevo video junto a su novia, pero esta vez desde la Alta Guajira. El sujeto comienza diciendo: “estamos melos”, para luego mostrar imágenes en las que aparece haciendo piruetas con una motocicleta.

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Ante lo ocurrido, el teniente coronel Jairo Ojeda, comandante de la Policía de La Guajira, aseguró que “hemos desplegado todas nuestras actividades operativas. Nuestros hombres y mujeres adelantan patrullajes permanentes con todos los componentes de Policía, así como actividades de registros y control puerta a puerta, recorriendo cada uno de los sectores que frecuenta este bandido con el objetivo de lograr su ubicación y captura”.

“Bendito menor” se ha hecho conocido en redes sociales ―en Instagram tiene 115 mil seguidores, mientras que en Facebook suma 231 mil―, donde publica cosas de su vida junto a su pareja, pero también algunos crímenes que comete. Entre las publicaciones que hace, ayuda a buscar objetos perdidos o visibiliza injusticias, por las que obliga a quienes están detrás de ellas a pedir disculpas, con lo que ha ganado el agrado de la gente.

A Pérez Toncel se le atribuyen masacres, secuestros y cobros extorsivos a los comerciantes en La Guajira, así como las autoridades señalan que su grupo, Frente ‘Javier Cáceres’, tendría controlada la Troncal del Caribe, por lo que su alcance llegaría hasta el departamento del Magdalena. Por ello, el Ministerio de Defensa ofrece una recompensa hasta de COP 500 millones por información de su paradero.