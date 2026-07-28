Entregan más de 1.000 gafas gratuitas a población vulnerable en Palmira

Entrega de gafas en la Universidad Santiago de Cali a población vulnerable por parte de la organización Sight is a Right. Foto: Alcaldía de Cali

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1.022 personas en condición de vulnerabilidad de Palmira, Valle del Cauca, se benefician de jornadas de entrega de gafas con prescripción médica con el objetivo de mejorar sus condiciones visuales de forma gratuita. La iniciativa fue liderada por el Departamento de Policía Valle en articulación con la fundación estadounidense Sight is a Right (Ver es un Derecho) y la Policía Cívica de Mayores. Estuvo dirigida a personas de todas las edades que carecían de recursos para acceder a este tipo de atención médica especializada.

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La entrega de las gafas es el resultado de una campaña de valoración adelantada durante abril de 2026, cuando profesionales de la salud atendieron a 2.050 habitantes de Palmira y Cali. De esas personas atendidas, 1.022 pacientes fueron identificados con la necesidad de utilizar lentes formulados, por lo que se inició su fabricación para ser entregados durante esta nueva misión de Sight is a Right en Colombia.

La iniciativa, llevada a cabo en la Universidad Santiago de Cali el lunes 27 de julio y martes 28 de julio, está dirigida a que los beneficiarios puedan retomar o mejorar su desempeño en actividades educativas, laborales y de la vida diaria gracias a los lentes recibidos, mejorando su calidad de vida.

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Steven Stern, presidente de la fundación Sight is a Right, explicó que esta es la primera misión que la organización desarrolla en territorio colombiano, tras haber realizado misiones similares en distintos países del Caribe, América Latina y del continente africano. “Queremos agradecer especialmente a la Policía Nacional por recibirnos y hacer posible esta labor, permitiéndonos brindar a tantas personas el regalo de la visión”, afirmó Stern.

La Policía Nacional, por su parte, valoró la articulación con entidades del exterior como una vía para potenciar la labor social que la institución adelanta en los territorios y contribuir al bienestar de las poblaciones con mayores necesidades.