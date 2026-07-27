Ejército desactivó mina antipersonal cerca de comunidad indígena y un colegio en Risaralda

El explosivo fue destruido de manera controlada por el Grupo de Explosivos y Demoliciones del Batallón San Mateo. Foto: Ejército Nacional

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Un artefacto explosivo tipo mina antipersonal, presuntamente instalado por el ELN, fue ubicado y destruido de manera controlada por el Ejército Nacional en la vereda Agüita, zona rural del municipio de Pueblo Rico, Risaralda. La carga se encontraba a 200 metros de una comunidad indígena y a 800 metros de una institución educativa.

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Según información entregada por el Ejército Nacional, la operación fue adelantada por tropas del Batallón de Artillería de Campaña Octava San Mateo, en desarrollo del Plan de Campaña Ayacucho Plus.

El hallazgo del artefacto, identificado como una mina antipersonal tipo VOIED (Artefacto Explosivo Improvisado Activado por la Víctima), se produjo gracias a labores de inteligencia militar que permitieron establecer la intención de integrantes del Frente Manuel Hernández El Boche, del ELN, de instalar un área minada en la zona.

Los uniformados encontraron el explosivo oculto en un sendero de tránsito frecuentado por habitantes, militares y estudiantes que se desplazan hacia la Institución Educativa Dokabú. La ubicación también se encontraba cerca del ingreso al Resguardo Unificado Embera Chamí.

La destrucción controlada del artefacto fue llevada a cabo en el mismo sitio por el Grupo de Explosivos y Demoliciones (EOD) del Batallón San Mateo. El teniente coronel Luis Alfonso Palomino, comandante del Batallón, señaló que este tipo de acciones constituyen una grave violación al Derecho Internacional Humanitario: “este artefacto fue instalado por el grupo armado organizado ELN del Frente ‘Manuel Hernández El boche’, con el propósito de afectar las tropas o a la población civil”.

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El Ejército Nacional recordó que las minas antipersonal son armas de efectos indiscriminados prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario y por la Convención de Ottawa debido a las afectaciones que causan en la población civil.

En el occidente de Risaralda, en medio de un refuerzo de las operaciones militares, el Ejército mantiene desplegados más de 200 uniformados para frenar el avance de estructuras armadas ilegales en municipios como Pueblo Rico, principalmente en la zona limítrofe con el Chocó, y en las últimas semanas también se han sostenido acciones contra integrantes del ELN y se ha reforzado la seguridad sobre la vía Panamericana.