Niña de 7 años resultó herida por una bala perdida en Neiva

Imagen de referencia. Una menor de 7 años y su madre resultaron heridas en medio de un enfrentamiento armado. Foto: Istock

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Una niña de 7 años resultó gravemente herida tras recibir el impacto de una bala perdida en medio de un enfrentamiento armado registrado en la comuna 8 de Neiva, Huila. El hecho generó indignación entre los habitantes del sector y desató un llamado para reforzar la seguridad en la zona.

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El hecho ocurrió alrededor de las 3:00 p.m. del viernes 24 de julio en el sector conocido como La Batea, en el barrio Los Alpes. Según las versiones de los testigos, la niña se encontraba jugando frente a su casa cuando se desató un intercambio de disparos entre varios jóvenes y uno de los proyectiles la alcanzó en la cabeza. Además, se informó que la madre de la niña también resultó lesionada tras recibir un impacto en el pie.

El coronel de la Policía Metropolitana de Neiva, Alex Muñoz, explicó que “tras escuchar las detonaciones, sus familiares la encontraron lesionada y la trasladaron inicialmente a la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, sede Canaima. Posteriormente, fue remitida a un centro asistencial de mayor complejidad para recibir atención especializada. Según el reporte médico, la menor presenta una herida por arma de fuego en la región parietal derecha”.

No se han dado detalles del estado de salud de la menor, y las primeras investigaciones adelantadas por las autoridades apuntan a que los disparos se habrían presentado en medio de una disputa entre estructuras criminales que hacen presencia en la zona.

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El caso ha generado indignación entre los habitantes del sector, quienes denuncian que los enfrentamientos entre bandas se han intensificado en los últimos meses y han afectado la vida cotidiana de los vecinos; muchas familias han restringido las salidas a la calle y limitan las actividades de los menores en espacios abiertos. Los residentes solicitaron a la Alcaldía de Neiva y a la Policía Nacional el fortalecimiento de la presencia en el sector.

Las autoridades, por su parte, hicieron un llamado a los ciudadanos para que aporten información que ayude a esclarecer el caso e identificar a los responsables, con la garantía de que la identidad de los denunciantes se mantendrá bajo reserva.