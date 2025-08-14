Festival Petronio Álvarez 2025: esta es la programación para este 14 de agosto

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La casa grande del Pacífico ya abrió sus puertas para darle paso a la edición 29 del Festival Petronio Álvarez, que cada año atrae a miles de turistas tanto por la música como por la serie de actividades culinarias que se han ido integrando al evento.
Puede interesarle: Personería de Cali alerta riesgo por ofertas de turismo sexual en el Petronio
Aunque el festival comenzó oficialmente el miércoles 13 de agosto, desde este jueves se comenzarán a escuchar a las 52 agrupaciones que participan en las categorías Marimba y cantos tradicionales, Violines caucanos, Chirimía de flauta, Chirimía de clarinete y Formato libre.Sigue a Cromos en WhatsApp
Sumado a esto, el Festival cuenta con un pabellón de Artesanías, estética, moda y luthería, en el que participan emprendedores del Pacífico, así como con el Quilombo Pedagógico Germán Patiño Ossa y el pabellón de Cocina tradicional, donde este año se le rendirá homenaje a la maestra Maura De Caldas, guardiana de los saberes del Pacífico, quien falleció recientemente.
“El pabellón de ‘Cocinas Vivas’, es la representación de la riqueza cultural de la cocina tradicional del Pacífico, donde se entretejen saberes ancestrales de pesca, cultivo y recolección de insumos y fibras. Cada plato y receta, elaborados por las manos expertas de las portadoras y portadores de tradición, guardan la memoria de estos y la identidad de nuestro territorio”, manifestó Leydi Higidio, secretaria de Cultura de Cali.
Lea: Asesinaron a líder indígena en El Dovio, Valle: esto se sabe
Programación del Petronio Álvarez
Escenario principal (a partir de las 6:00 p.m.)
Presentaciones
Libre:
- Black Sound
- Orquesta Kizomba
- Chontasoul
- Mangle Sonoro
- Grupo Taribo
Violín caucano
- Tierra de oro
- Juventud ancestral
- Agrupación musical romance
- Norte Caucano
- Tumbafro
- Brisas de Mandivá
Marimba y cantos tradicionales
- Batea
- Asociación folclórica los alegres de Telembí
- Renacer Iscuandereño
- Pregones de Santa Fe
- Alborada de Timbiquí
- Bombo negro
- Agrupación sonidos de mar
- Raíces ancestrales
Chirimía de clarinete
- Remanso del río Tagachi
- Pichindé chirimía
- Chirimía tumbakatre
- Ensamble chirimía
- Yembé chirimía
Nariño
- El milagro de la hostia, danza, grupo musical
- Fuego y marea, manglaria (danza) y chango
Cocinas tradicionales
12:00 p.m. Demostrativo: voces y platos: experiencias del territorio.
1:00 p.m. Demostrativo: encuentro alrededor de la fruta del pan, pan del norte, pan de Chocó, en relación con costumbres y usos diferenciales.
2:20 p.m. Conversatorio: Palenque
3:00 p.m. Conversatorio: Cocina en vivo: una experiencia con Asocaña.
4:00 p.m. Conversatorio: voces y platos: experiencias del territorio.
5:20 p.m. Presentación musical: Grupo Socavón.
Bebidas autóctonas
12:00 p.m. Conversatorio: los saberes del viche en Nariño
2:00 p.m. Presentación artística: sentir étnico
3:00 p.m. Conversatorio: Intercambio Viche-Mezcal (autonomía económica)
4:00 p.m. Demostrativo: Un viche por la paz: puesta en escena
5:00 p.m. Presentación musical: Grupo Antorcha
Artesanías, Luthería y estética del Pacífico
2:00 p.m. Conversatorio: Los saberes de la filigrana en Nariño
3:00 p.m. Conversatorio: Desafíos y evolución de la moda afrocolombiana
4:00 p.m. Conversatorio: Medicina ancestral asociada al cuidado de la piel y el cabello.
4:00 p.m. Peinado tradicional. Tejiendo identidad
4:30 p.m. Conversatorio: Desafíos y evolución de la moda afrocolombiana
4:30 p.m. Peinando la tradición.
4:30 p.m. Barbería del Pacífico.