Festival Petronio Álvarez 2025: esta es la programación para este 14 de agosto

La casa grande del Pacífico ya abrió sus puertas para darle paso a la edición 29 del Festival Petronio Álvarez, que cada año atrae a miles de turistas tanto por la música como por la serie de actividades culinarias que se han ido integrando al evento.

Aunque el festival comenzó oficialmente el miércoles 13 de agosto, desde este jueves se comenzarán a escuchar a las 52 agrupaciones que participan en las categorías Marimba y cantos tradicionales, Violines caucanos, Chirimía de flauta, Chirimía de clarinete y Formato libre.

Sumado a esto, el Festival cuenta con un pabellón de Artesanías, estética, moda y luthería, en el que participan emprendedores del Pacífico, así como con el Quilombo Pedagógico Germán Patiño Ossa y el pabellón de Cocina tradicional, donde este año se le rendirá homenaje a la maestra Maura De Caldas, guardiana de los saberes del Pacífico, quien falleció recientemente.

“El pabellón de ‘Cocinas Vivas’, es la representación de la riqueza cultural de la cocina tradicional del Pacífico, donde se entretejen saberes ancestrales de pesca, cultivo y recolección de insumos y fibras. Cada plato y receta, elaborados por las manos expertas de las portadoras y portadores de tradición, guardan la memoria de estos y la identidad de nuestro territorio”, manifestó Leydi Higidio, secretaria de Cultura de Cali.

Programación del Petronio Álvarez

Escenario principal (a partir de las 6:00 p.m.)

Presentaciones

Libre:

Black Sound

Orquesta Kizomba

Chontasoul

Mangle Sonoro

Grupo Taribo

Violín caucano

Tierra de oro

Juventud ancestral

Agrupación musical romance

Norte Caucano

Tumbafro

Brisas de Mandivá

Marimba y cantos tradicionales

Batea

Asociación folclórica los alegres de Telembí

Renacer Iscuandereño

Pregones de Santa Fe

Alborada de Timbiquí

Bombo negro

Agrupación sonidos de mar

Raíces ancestrales

Chirimía de clarinete

Remanso del río Tagachi

Pichindé chirimía

Chirimía tumbakatre

Ensamble chirimía

Yembé chirimía

Nariño

El milagro de la hostia, danza, grupo musical

Fuego y marea, manglaria (danza) y chango

Cocinas tradicionales

12:00 p.m. Demostrativo: voces y platos: experiencias del territorio.

1:00 p.m. Demostrativo: encuentro alrededor de la fruta del pan, pan del norte, pan de Chocó, en relación con costumbres y usos diferenciales.

2:20 p.m. Conversatorio: Palenque

3:00 p.m. Conversatorio: Cocina en vivo: una experiencia con Asocaña.

4:00 p.m. Conversatorio: voces y platos: experiencias del territorio.

5:20 p.m. Presentación musical: Grupo Socavón.

Bebidas autóctonas

12:00 p.m. Conversatorio: los saberes del viche en Nariño

2:00 p.m. Presentación artística: sentir étnico

3:00 p.m. Conversatorio: Intercambio Viche-Mezcal (autonomía económica)

4:00 p.m. Demostrativo: Un viche por la paz: puesta en escena

5:00 p.m. Presentación musical: Grupo Antorcha

Artesanías, Luthería y estética del Pacífico

2:00 p.m. Conversatorio: Los saberes de la filigrana en Nariño

3:00 p.m. Conversatorio: Desafíos y evolución de la moda afrocolombiana

4:00 p.m. Conversatorio: Medicina ancestral asociada al cuidado de la piel y el cabello.

4:00 p.m. Peinado tradicional. Tejiendo identidad

4:30 p.m. Conversatorio: Desafíos y evolución de la moda afrocolombiana

4:30 p.m. Peinando la tradición.

4:30 p.m. Barbería del Pacífico.