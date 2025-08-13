Personería de Cali alertó por riesgo de ofertas de turismo sexual en el Petronio

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que se desarrollará entre el 13 y 18 de agosto, proyecta una llegada masiva de turistas nacionales y extranjeros. Por esta razón, el personero distrital de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, dio una alerta a las autoridades para evitar el turismo sexual con menores de edad con refuerzos en los operativos de control.
Lea: Estudiante difundió una amenaza falsa en su colegio para cancelar clases en Galapa
“Es fundamental llevar a cabo acciones de prevención y vigilancia sobre hoteles, moteles, residencias, centros nocturnos, parques, plazoletas y demás espacios de alojamiento y entretenimiento”, mencionó Mendoza.Sigue a Cromos en WhatsApp
Además, advirtió sobre el riesgo de que los menores de edad sean utilizados por redes de trata y explotación sexual para el ofrecimiento de servicios a turistas extranjeros y nacionales.
Le puede interesar: Deslizamiento en Itagüí dejó dos menores de edad heridos y una vivienda afectada
“Este tipo de eventos no puede convertirse en escenario de impunidad ni en una plataforma para la explotación infantil, por tanto, un fuerte llamado a las autoridades policiales, migratorias, de infancia y adolescencia, así como al sector hotelero, para que actúen de manera articulada, preventiva y contundente”, agregó el personero.
Las autoridades iniciaron la atención preventiva, principalmente en la Unidad deportiva Alberto Galindo y ofrecerán una ruta de atención inmediata a los reportes de menores de edad que estén siendo víctimas.