Colombia
Cali

Personería de Cali alertó por riesgo de ofertas de turismo sexual en el Petronio

La llegada masiva de turistas nacionales y extranjeros para el Festival Petronio Álvarez podría aumentar el riesgo que corren los menores de edad ante el turismo sexual.

Redacción Colombia
14 de agosto de 2025 - 02:28 a. m.
Imagen de referencia. Este año la proyección de turistas en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez en Cali es de más de 32.000. La Personería pidió apoyo para reducir riesgos en menores de edad.
Imagen de referencia. Este año la proyección de turistas en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez en Cali es de más de 32.000. La Personería pidió apoyo para reducir riesgos en menores de edad.
Foto: Cortesía: Festival Petronio Álvarez
El Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que se desarrollará entre el 13 y 18 de agosto, proyecta una llegada masiva de turistas nacionales y extranjeros. Por esta razón, el personero distrital de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, dio una alerta a las autoridades para evitar el turismo sexual con menores de edad con refuerzos en los operativos de control.

“Es fundamental llevar a cabo acciones de prevención y vigilancia sobre hoteles, moteles, residencias, centros nocturnos, parques, plazoletas y demás espacios de alojamiento y entretenimiento”, mencionó Mendoza.

Además, advirtió sobre el riesgo de que los menores de edad sean utilizados por redes de trata y explotación sexual para el ofrecimiento de servicios a turistas extranjeros y nacionales.

“Este tipo de eventos no puede convertirse en escenario de impunidad ni en una plataforma para la explotación infantil, por tanto, un fuerte llamado a las autoridades policiales, migratorias, de infancia y adolescencia, así como al sector hotelero, para que actúen de manera articulada, preventiva y contundente”, agregó el personero.

Las autoridades iniciaron la atención preventiva, principalmente en la Unidad deportiva Alberto Galindo y ofrecerán una ruta de atención inmediata a los reportes de menores de edad que estén siendo víctimas.

