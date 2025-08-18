Estos son los ganadores del Festival Petronio Álvarez en Cali

Ensamble Chirimía fueron los ganadores de la categoría Chirimía de clarinete. Un grupo que comenzó en 2013 como un proyecto escolar y hoy es un referente de talento joven. Foto: Alcaldía de Cali

Después de seis días del inicio de la edición 29 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez y de cuatro días de competencia, anunciaron las agrupaciones ganadoras del Bombo Golpeador, máximo galardón del Festival, este domingo 17 de agosto en el encuentro musical realizado en la Ciudadela Petronio de la Unidad Deportiva Alberto Galindo.

Además de los 17 invitados nacionales e internacionales, y más de 170 representantes de la tradición en gastronomía, moda, bebidas ancestrales y artesanías, participaron 52 agrupaciones, distribuidas en cinco modalidades de competencia.

Para llegar al Petronio las agrupaciones primero participan en un proceso de clasificación regional desde abril en el que se presentaron más de 150 grupos. En total realizaron ocho zonales en Timbiquí, Puerto Tejada, Barbacoas, Buenaventura, Chocó, Istmina, Bogotá y Cali.

“Este premio es fruto de un esfuerzo colectivo y representa el sueño de muchos jóvenes del territorio que se preparan durante todo el año para llegar a esta Casa Grande del Pacífico. Un escenario que no sólo visibiliza, sino que también dignifica y proyecta al mundo las voces, músicas y tradiciones de nuestras comunidades”, mencionó Leydi Higidio, secretaria de Cultura de Cali.

Los ganadores 2025 del Bombo Golpeador

Marimba y cantos tradicionales

El ganador fue el grupo Patacoré. Una agrupación de músicos sabedores del Pacífico reunidos en Cali desde el 2019, formados tanto en aprendizajes empíricos como en procesos transmitidos generacionalmente.

El segundo puesto fue para Ritmo del Este, el tercero para Batea y el Mejor intérprete de marimba tradicional fue Jhon Alex del Castillo Cortes del grupo ganador.

Chirimía de Flauta

La agrupación Timbison ocupó el primer lugar. Fundado en 2019 en Cali por músicos y cantoras de Timbiquí. Nació como resistencia al desplazamiento forzado. Su propuesta combina ritmos tradicionales del pacífico caucano como el bambuco, juga, pasillo, bunde y currulao.

En segundo lugar quedó el grupo Chirimía San José, el tercer puesto fue para Son de Timbiquí y el mejor intérprete de flauta de carrizo fue Ronal Alberto Campaña de la agrupación Aires Andágueda.

Chirimía de clarinete:

Ensamble Chirimía fue el grupo ganador. Son de Quibdó e iniciaron como un proyecto escolar desde 2013. Ahora son una muestra de talento juvenil y han recorrido escenarios locales, regionales y nacionales, llevando la chirimía tradicional a nuevas generaciones.

El segundo puesto fue para Remansos del Río Tagachi, el tercero para Samburuk y el mejor intérprete de clarinete fue Indalecio Sánchez Mosquera de la agrupación Samburuk.

Violines caucanos

Una agrupación juvenil de Quilichao, Mokumba, se llevó el primer lugar. Nacieron en 2019 con la motivación de rescatar la tradición afro caucana y honrar el oficio de los luthiers.

El segundo lugar lo ocupó la agrupación Dejando Huellas y el tercer lugar Juventud Ancestral. El mejor intérprete de violín tradicional fue Cristian David Ocoro de la agrupación Dejando Huellas.

Modalidad libre

El ganador fue Mangle Sonoro, una agrupación integrada por músicos provenientes de distintos territorios de la región, como Roberto Payán, Buenaventura, Tumaco, Quibdó, entre otros. Su nombre está inspirado en los manglares.

El segundo puesto fue para Melanina Group y el tercero para Chonto Soul. El mejor intérprete de marimba modalidad libre fue Roger Esteban Alegría de la agrupación Fusión Manglares.

Premios individuales

Mejor intérprete vocal tradicional: Otoniel Orobio de la Agrupación Camarón de Playa.

Mejor intérprete vocal: Johan Castro Perlaza de la Agrupación Mangle Sonoro.

Mejor canción inédita: Anhelos de paz total del autor Tonny Emilio Chaberra de la Agrupación Samburuk Chirimía.

Mejor arreglo Musical: Yo vide a la muerte del autor Carlos Andrés Bonilla de la Agrupación Mangle Sonoro.

Con estos reconocimientos, el Festival Petronio resalta el talento de las agrupaciones del Pacífico colombiano y de territorios invitados, mientras reafirma la vivencia de una herencia cultural. “El Festival Petronio es símbolo de unión, reconciliación y paz para el Pacífico, para Cali y para Colombia entera. Gracias a cada portador y portadora de tradición, y a los artistas por hacer de este el mejor y más grande festival afro de Latinoamérica”, dijo el alcalde de Cali, Alejandro Eder.