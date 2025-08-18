¿Quién es el nuevo alcalde de Melgar, Tolima?

Francisco Antonio Bermúdez Espinosa es administrador público y exdirector de planeación municipal. Foto: Francisco Antonio Bermúdez

El nuevo alcalde de Melgar, Tolima, fue elegido este domingo 17 de agosto en unas elecciones atípicas. Con el 38% del total de los votos, Francisco Antonio Bermúdez Espinosa de la coalición “Melgar, Bienestar y Desarrollo para Todos” conformada por los partidos ASI, ADA y de la U, obtuvo la victoria.

Eran tres los candidatos inscritos en estas elecciones. Bermúdez se posicionó con 6.532 votos, en segundo lugar la candidata Yolanda de Jesús Pérez del partido Conservador Colombiano obtuvo 6.276 (37,05%), mientras que el candidato del partido “Melgar volverá a ser grande” Gentil Gómez recibió 3.761 votos (22,21%).

Bermúdez es administrador público y exdirector de planeación municipal. Es la segunda vez que participa en una campaña electoral ya que en las elecciones de 2023 fue contrincante del ganador Rodrigo Hernández. Pero, el Consejo de Estado declaró nulidad en la elección de Hernández por doble militancia en modalidad de apoyo, razón por la que se realizaron las elecciones atípicas.

Por su parte, la elección se desarrolló con normalidad en la que 33.177 personas fueron habilitadas para votar y solo 16.937 lo hicieron. “Los puestos de votación instalados en Melgar funcionaron con normalidad y los ciudadanos acudieron en calma a las urnas. Nuevamente la Registraduría Nacional cumplió con la organización de un proceso electoral con plenas garantías para todos”, afirmó el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos.

Con las votaciones para elegir el nuevo alcalde de Melgar, son 16 las elecciones atípicas que la Registraduría ha organizado este año en el país.