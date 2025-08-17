Emergencia en Montería por fuertes lluvias y tormentas eléctricas

Las fuertes lluvias se extendieron por más de tres horas dejando graves afectaciones y familias damnificadas. Foto: Alcaldía de Montería

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Fuertes lluvias se registraron en la noche del sábado 16 de agosto en Montería, la capital de Córdoba, y se extendieron por más de tres horas, colapsando los canales de desagüe. La emergencia provocó inundaciones, suspensión del servicio eléctrico, árboles caídos y vías colapsadas.

Lea: Encontraron sin vida a joven que desapareció en Urabá tras choque de lanchas

“Desde hace más de 3 horas se presenta en Montería una tormenta eléctrica de alta intensidad, asociada al paso del huracán Erin (cat. 5). Estamos verificando afectaciones, funcionamiento de los drenajes y desplegando equipos de socorro para apoyar a comunidades y extraer agua en zonas críticas”, informó el alcalde, Hugo Kerguelén.

También, reportaron derrumbes en el Cerro Montería que generaron alerta para las familias asentadas en la zona que tuvieron que ser evacuadas. Y muchas de las viviendas fabricadas con plástico y zinc quedaron destruidas.

La terminal de transporte de Montería también se vio afectada por las inundaciones, así como en sótanos de edificios en el que se afectaron vehículos y estructuras de los mismos.

Le puede interesar: Reabrieron vía entre Medellín y Eje Cafetero: estas son las condiciones y horarios

Durante las lluvias, el alcalde hizo un llamado a la comunidad a “no transitar por calles inundadas, no bañarse en canales ni cuerpos de agua y evitar zonas con árboles. Quienes habitan en el cerro deben trasladarse temporalmente a otras viviendas mientras superamos la emergencia”. Esto luego de que el pasado 8 de agosto un menor de edad perdiera la vida tras lanzarse a un canal de riego mientras llovía.

Las autoridades están evaluando los daños para determinar la cantidad de personas damnificadas. Desde la alcaldía especificaron que en el sector de El Cerro, hay personal especializado evaluando el terreno para prevenir riesgos de deslizamientos. Mientras que el equipo de Zonas Verdes y el Cuerpo Oficial de Bomberos trabajan en la remoción de árboles y ramas caídas, para despejar vías.

“La prioridad es actuar de inmediato y en equipo ante cualquier emergencia. Estamos en todos los frentes, mitigando inundaciones, evaluando riesgos y despejando caminos para cuidar la vida y la tranquilidad de los monterianos”, detalló el alcalde.