Estas son las medidas de bioseguridad para el partido entre América y Once Caldas

Este sábado el América de Cali enfrentará al Once Caldas, en el estadio Pascual Guerrero a las 3:00 p.m. Ante este evento que recibirá nuevamente público en el escenario deportivo, la administración municipal dispuso unas normas de bioseguridad que deberán cumplir quienes asistan al encuentro.

Lo primero que deberán tener en cuenta antes del inicio del partido, es que deben presentar el carné de vacunación que certifique que se ha aplicado una o las dos dosis contra el covid 19. Sin embargo, como hasta el momento solo se está vacunando a la población mayor de 25 años, las personas que estén por debajo de esta edad deberán presentar la prueba covid que demuestre que no está contagiado o contagiada con el virus. “A las personas menores de 25 años les haremos pruebas para covid, algunos podrían traer la prueba que tengan ya hecha”, explicó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.

También puede leer: “En Barranquilla los hinchas se han sabido comportar”: alcalde

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, Juan Carlos León Montes, aseguró que “viendo lo que pasó en Bogotá aumentamos de 500 a 800 uniformados para atender el partido; contaremos con tres anillos externos y un anillo interno; además se activará un Puesto de Mando Unificado específico para este evento”.

El partido tendrá un aforo del 25%, por lo que podrán ingresar cerca de 6.700 personas. La tribuna oriental no estará abierta debido a las adecuaciones que se le están haciendo. El ingreso de público a este partido hace parte del plan piloto, donde además no está permitido el ingreso de la barra de Once Caldas, ni habrá venta de licor. El evento deportivo será monitoreado vía área por drones que sobrevolarán la zona.

Dentro de las normas de bioseguridad, habrá personas encargadas de vigilar que los visitantes del estadio usen de manera correcta el tapabocas antes, durante y después del partido. “Desde la Secretaría de Salud contaremos con ‘Guardianes de Bioseguridad’ durante el ingreso y salida del partido; se harán unos procesos comunicativos de cultura ciudadana para el respeto de los protocolos y se diseñó un plan de movilidad a las afueras del estadio”, explicó el Alcalde de Cali.

También puede leer: ¿A qué se enfrenta el agresor del hincha de Santa Fe en El Campín?

En total, 800 policías, siete coordinadores logísticos, 253 logísticos, 20 paramédicos, siete funcionarios de alcaldía y siete funcionarios del PMU se encargarán de garantizar la seguridad en el estadio después de 17 meses sin recibir público.