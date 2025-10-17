Estas son las medidas de movilidad que habrá en Cali para el concierto de Shakira

El montaje del escenario en el Pascual Guerrero en Cali iniciará el sábado 18 de octubre. Y el concierto será el 26 de octubre. Foto: AFP - STRINGER

Desde la Secretaría de movilidad de Cali anunciaron un plan operativo especial para garantizar la seguridad vial durante el concierto de Shakira, que se realizará en el estadio Pascual Guerrero, el próximo sábado 26 de octubre.

Desde horas de la mañana, implementarán desvíos y controles de tránsito en los alrededores del escenario para evitar el mal parqueo en zonas peatonales y andenes entre la Avenida Roosevelt y el Éxito de San Fernando.

Además, el sistema de transporte MIO ampliará su operación hasta la medianoche durante el fin de semana, con el fin de cubrir la demanda adicional de pasajeros, y también para facilitar el retorno de los asistentes al evento.

El plan de regulación vehicular, se concentrará entre la calle cinco y la calle nueve y entre la carrera seis y la carrera 50. La administración distrital confirmó varios cierres temporales:

Carrera 36 entre Calle 5 y 6. (AV Roosevelt).

Carrera 34 entre Calle 5 y 9.

Avenida Roosevelt desde Carrera 24, y de la Biblioteca Departamental, hasta la 36 A Bis.

Carrera 15 con Calle 8, paso a Calle 5.

Carrera 10 con Calle 6, hundimiento pasa a la calle 5.

Con dichos cierres se bridará espacio para caminar por la Avenida Roosevelt.

Estos cierres habilitarán zonas seguras para los peatones y mejorarán la movilidad alrededor del estadio.

El montaje del escenario inicia este sábado 18 de octubre y la producción tomar el control del estadio hasta el 29 de octubre, cuando finalicen el desmonte.

“Este concierto es para Cali una activación. La llegada de Shakira atrae no solo caleños, sino extranjeros, que vienen desde España, Aruba, entre otros países”, manifestó María Fernanda Campuzano, secretaria de turismo de Cali.