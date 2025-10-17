Nueve personas resultaron heridas tras explosión en bodega ilegal en el Cesar

La bodega donde ocurrió la explosión almacenaba, presuntamente, combustible ilegalmente. Foto: Archivo Particular

Una explosión que se registró en una bodega rural de la vereda El Tigrero, en Río de Oro, Cesar, dejó nueve personas heridas en la tarde del miércoles 15 de octubre. Según las autoridades, el lugar era usado presuntamente para el almacenamiento ilegal de combustible.

El hecho generó un incendio de gran magnitud que fue controlado por unidades del Cuerpo de Bomberos y de la Policía, evitando que las llamas alcanzarán la vegetación de la zona y otras viviendas.

Los heridos presentaron quemaduras de segundo y tercer grado, y fueron trasladados al Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, Norte de Santander. Cuatro de ellos tienen lesiones críticas.

“Ingresaron nueve pacientes con quemaduras en diferentes segmentos corporales; cuatro de ellos presentan afectaciones superiores al 90% de la superficie corporal y se encuentran bajo ventilación mecánica y monitoreo constante por parte del equipo multidisciplinario”, dijo el coordinador médico del área de urgencias de ese centro asistencial, Johan García.

Los otros cinco pacientes presentan quemaduras de menor gravedad, pero también requieren atención en unidades especializadas. “Todo el personal está brindando soporte integral y atención continua a los pacientes”, indicó García.

Por su parte, el secretario del Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, aseguró que el hecho es materia de investigación y que el inmueble donde se produjo la explosión funcionaba presuntamente como depósito clandestino.

Mientras que el alcalde de Río de Oro, Arnoldo Osorio, explicó que las labores de inspección se han dificultado por la ubicación y el difícil acceso a la zona. “Es una zona muy montañosa y de difícil acceso. Aún no se ha determinado si era una bodega de combustible o una vivienda. Por razones de seguridad, tanto la Policía como el Ejército no han logrado ingresar hasta el punto exacto del incidente”, expresó.

Una comisión de la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio hará presencia en el lugar de los hechos para determinar las causas exactas del siniestro y a verificar la naturaleza del depósito.