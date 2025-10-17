Murió secretaria de planeación de Popayán y esposa de Ferney Silva en un accidente

Yasmín Hurtado era abogada y tenía más de 15 años en el sector público y privado del Cauca. Foto: Archivo Particular

En un accidente de tránsito, que se registró en el sector el volador de la vereda Betulia en La Vega, Cauca, murió la secretaria de planeación de Popayán y esposa del senador del Pacto Histórico Ferney Silva.

El vehículo en el que se movilizaba la funcionaria, al parecer se salió de la vía y cayó por un abismo, provocándole la muerte en el lugar. Otras cuatro personas resultaron heridas y fueron auxiliadas por habitantes del sector antes de ser trasladadas a centros médicos.

Hurtado era abogada con magister en derecho administrativo y con especializaciones en contratación, estatal, derecho, procesal penal y derecho administrativo. Además, contaba con más de 15 años de experiencia en el sector público y privado del departamento.

El alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, lamentó el hecho, y destacó su entrega a la ciudad. “Popayán pierde una servidora comprometida: su legado permanecerá vivo en cada obra, en cada planificación y en la memoria de nuestra ciudad. Acompañamos en este momento de duelo a su familia”, manifestó.

También, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, envió un mensaje de solidaridad, al senador y a sus familiares. “Hoy acompaño con profundo pesar al senador Ferney Silva y a su familia, tras el lamentable accidente donde falleció su esposa, quienes la conocimos sabemos de su integridad, su compromiso con el servicio público y la fortaleza que siempre la caracterizó”, expresó.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro compartió en su cuenta de X: “Mis sentido pésame al senador Ferney Silva del Pacto Histórico Por la muerte de su esposa en un accidente de tránsito en la Vega Cauca”.

En la ciudad decretaron tres días de duelo y suspendieron todos los eventos públicos programados por la Administración municipal como el Ciclopaseo, que estaba organizado para el sábado 18 de octubre.