Así operaba agencia de viajes que traficaba migrantes hacia Ecuador y Centroamérica

La red operaba bajo agencias de viaje fachada, en la frontera con Venezuela en Norte de Santander Foto: Fiscalía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A la cárcel fueron enviadas seis personas que son acusadas de hacer parte de una red delincuencial dedicada al tráfico de migrantes y que al parecer utilizaba como fachada diferentes agencias de viajes en las que ofrecían paquetes todo incluido, especialmente a venezolanos en la frontera en Norte de Santander.

Lea: Deslizamiento de tierra cayó sobre una vivienda y dejó dos muertos en San Pablo, Nariño

De acuerdo con la Fiscalía, los sujetos interceptaban a los migrantes en las terminales de transporte de Cúcuta y los municipios de Pamplonita y Los patios. "Posteriormente, los llevaban a tres agencias de viajes para venderles paquetes que incluían traslados en buses de turismo a Quito, Lima y ciudades de Chile".

Dichos paquetes incluían alojamiento, alimentación, tarjetas de conexión a internet y teléfono, además de acompañamiento y la entrega de supuestos documentos para pasar por los controles migratorios. Sumado a esto, el ente de investigación señaló que también ofrecían paquetes hacia el Urabá (la selva del Darién) para quienes estaban interesados en ir hacia Centroamérica y Estados Unidos.

Pero los documentos entregados eran falsos o estaban expirados, con lo que engañaban a los migrantes en el recorrido.

6 personas fueron capturadas y judicializadas porque se habrían concertado para montar un lucrativo negocio de tráfico de migrantes utilizando 3 agencias de viajes como fachada para facilitar el proceso. Lo hacían vendiendo paquetes que incluían traslado terrestre, alojamiento y… pic.twitter.com/fQtRt88IDv — Teleantioquia (@Teleantioquia) December 27, 2025

Dentro de las investigaciones de la Fiscalía se lograron identificar seis viajes que realizó la red delincuencial, en los que transportaron a 222 personas, de las cuales 27 eran menores de edad. Según lo resaltó el ente de control, la mayoría de los migrantes fueron abandonados a mitad de camino, en la frontera con Ecuador.

Le puede interesar: Naufragio en el Pacífico: murieron cuatro personas que iban de Buenaventura hacia Timbiquí

Ante esto, las autoridades acusaron a las seis personas, entre las que hay tres hombres y tres mujeres, por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de migrantes agravado. Además, un juez ordenó el aseguramiento en centro carcelario de cinco de ellos, mientras que uno tendrá la medida desde su vivienda.

Recientemente, Migración Colombia advirtió sobre el incremento de estafas dirigidas a migrantes venezolanos, por personas que se están haciendo pasar como funcionarios de dicha entidad para ofrecer el Permiso de Protección Temporal (PPT), cédulas de extranjería o salvoconductos.

Ante esto, se recordó que la entidad no contacta por mensajes directos ni pide pago por los trámites. Adicionalmente, resaltaron que desde agosto está habilitada la expedición de la Permanencia para Tutores (PEP Tutor), con la que se busca garantizar la protección migratoria de los representantes legales o custodios de más de 270.000 niños y niñas venezolanos que se encuentran en Colombia.