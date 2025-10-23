Este es el ciudadano sueco que terminó como habitante de calle en Cartagena

Sven Robert Stefan Nyström, ciudadano sueco de 57 años que fue rescatado en Cartagena tras ser encontrado en condición de calle será trasladado a su país. Foto: Alcaldía de Cartagena

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En Cartagena, un llamado ciudadano reportó a las autoridades el estado en el que se encontraba un habitante de calle que posteriormente fue identificado como Sven Robert Stefan Nyström, de 57 años. El hombre, de nacionalidad sueca, fue capturado en 2023 en Barranquilla por el delito de hurto calificado en grado de tentativa.

Lea: Así puede acceder a rebajas en impuestos y sanciones en el Valle, ¿cuáles aplican?

El hombre fue rescatado por la Alcaldía de Cartagena, que le brindó atención médica y acompañamiento por medio de la Secretaría de Desarrollo Social. En medio del procedimiento, las autoridades constataron que Stefan Nyström no podía salir del país por una restricción judicial.

Stefan Nyström fue detenido en el barrio Bellavista de Barranquilla el 27 de febrero de 2023 tras la alerta de la comunidad sobre el robo de un vehículo. Según el reporte, el ciudadano intentó escapar, pero fue capturado cuadras más adelante.

Le puede interesar: Arhuacos bloquearon vía Valledupar-Bosconia en Cesar: ¿por qué protestan?

En ese entonces, un juez de control de garantías ordenó su traslado a la cárcel El Bosque, donde debía cumplir la medida preventiva. Sin embargo, más de dos años después el hombre fue encontrado deambulando por las calles del centro histórico de Cartagena, en circunstancias que aún se desconocen.

El caso quedó en manos de Migración Colombia, quienes adelantan el proceso para gestionar su retorno a Suecia, luego de que el Consulado de Suecia y la Fiscalía llegaran a acuerdos para resolver su situación legal y lograran cerrar su proceso penal.