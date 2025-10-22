Así fue el regreso de dos pescadores que estuvieron a la deriva por 48 horas

Imagen de referencia. Los sujetos lograron prender el motor y regresar a la orilla tras dos días a la deriva. Foto: AFP - FEDERICO PARRA

Tras cumplir 48 horas a la deriva, en el mar Caribe, los pescadores Gustavo González Moncaris y Hainer Jiménez, quienes habían desaparecido desde el pasado domingo 19 de octubre, cuando salieron de Tierrabomba a una faena de pesca, lograron regresar a Cartagena por sus propios medios.

De acuerdo con la Armada Nacional, cuando se recibió el llamado por la desaparición de los pescadores, se resaltó que irían sin elementos de seguridad, como sistemas luminosos y de comunicaciones. Iban “a bordo de una embarcación tipo canoa, equipada con un motor fuera de borda de baja potencia”.

Ante esto, las autoridades comenzaron la búsqueda siguiendo patrones de trayectoria en el área de Punta Canoa y alrededores, así como solicitaron a embarcaciones que transitaban por la zona dar aviso de cualquier información que pudiera llevar al paradero de los dos pescadores.

Según indicó la Federación de Pescadores Artesanales de Tierra Bomba, al parecer, los pescadores presentaron fallas en el motor de la embarcación en la que se movilizaban.

“Nos dicen que tenían un solo remo. Cuando se les apagó el motor, lograron tirar el ancla y empezaron a hacerle mecanismos al motor. Fueron horas y horas en lo mismo”, explicó a Blu Radio Jhon Rodríguez, miembro de la Federación.

Pasaron dos días a la deriva y tras múltiples intentos, lograron que el motor funcionara, sobre las 3:00 a.m. del pasado martes 21 de octubre. Así, lograron ese mismo día llegar a la orilla, donde recibieron asistencia médica.

Uno de los pescadores tuvo que ser trasladado a un centro asistencial por deshidratación. Según añadió Rodríguez, como se quedaron sin agua, los hombres tuvieron que beber el agua del mar, lo que les generó afectaciones.

Ante lo ocurrido, tanto la Federación de Pescadores como las autoridades hicieron un llamado a los navegantes a contar con todas las medidas de seguridad exigidas, así como a revisar las condiciones de las embarcaciones antes de zarpar.