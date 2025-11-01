Esto pidió la familia de María José Ardila investigar en el bar del reto en Cali

La joven falleció tras participar en un reto de licor que promovía el establecimiento en el que se encontraba celebrando un cumpleaños con sus amigos. Foto: Archivo Particular

La familia de María José Ardila, la joven que murió tras realizar un reto de licor en una discoteca de Cali, en representación legal del exviceministro de Justicia, Camilo Rojas, solicitó a la Secretaría de Salud municipal y al establecimiento información sobre los protocolos de emergencia, permisos y el cumplimiento de la normativa con respecto al expendio y promoción de alcohol.

Rojas explicó que las solicitudes son para verificar si el lugar contaba con todos los requisitos para realizar este tipo de actividades. “Como apoderado de la familia de María José Ardila, hemos iniciado una serie de solicitudes de información tanto a la Secretaría de Salud del municipio de Cali como al establecimiento de comercio, con el propósito de corroborar cuáles fueron los protocolos de emergencia utilizados o empleados para esta clase de eventos y si se cumplió con la normatividad relacionada con el consumo de alcohol en los establecimientos de comercio como este”, dijo Rojas en un video.

La familia busca esclarecer si se activaron los procedimientos adecuados para atender la emergencia y si hubo alguna negligencia en la atención de la joven, quien, según su familia, perdió el conocimiento en medio del reto y no recibió asistencia médica en el lugar.

La joven participó la noche del 25 de octubre en un reto promovido por el bar Sagsa, que ofrecía COP 1,5 millones a quien consumiera las rondas de licor propuestas en poco tiempo. Ardila se desmayó terminando el reto, según el relato de su padre, y fue trasladada por sus amigos a un centro médico donde la reanimaron e ingresaron a cuidados intensivos. Ahí estuvo hasta el 30 de octubre cuando los médicos le informaron a la familia que tenía muerte cerebral y tomaron la decisión de desconectarla.

Por su parte, la Fiscalía abrió una noticia criminal, que fue asumida por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Cali, para investigar la muerte de la joven.

Y por otro lado, el presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes (Asobares) en Cali, Manuel Pineda, pidió la intervención de la Procuraduría para que hagan la investigación a fondo de lo ocurrido y revisen las regulaciones de este tipo de actividades en los establecimientos nocturnos.

“Lo que hemos hablado en este caso siempre primero es con la Procuraduría para que hagan toda la investigación necesaria y que este tipo de accidentes nunca vuelvan a suceder, no solamente en Cali, sino en ningún rincón del mundo”, dijo Pineda a Noticias Caracol.

Además, explicó que los bares no están preparados para emergencias médicas graves, “Nosotros con todo el personal que tenemos en el sector nocturno estamos capacitados para cubrir algunas emergencias, pero no todas. Hay unos límites y no tenemos una preparación para una broncoaspiración, tenemos, de pronto, para una cortada, para un golpe, para ciertas para ciertas actividades”.

También, hizo un llamado a los empresarios a suspender este tipo de retos en los establecimientos que incentiven al consumo acelerado de alcohol. Y manifestó que tras lo ocurrido hicieron una verificación al establecimiento y no encontraron irregularidades, tal como lo dijo el secretario de Salud, Germán Escobar, quien además recomendó a la comunidad moderar el consumo de alcohol.

Sin embargo, ese pronunciamiento de Escobar generó molestia en el padre de la joven, Andrés Ardila, quien en repetidas ocasiones ha recalcado que el establecimiento no contaba con los primeros auxilios, ni con un protocolo de reacción ante una emergencia como esa, ni con una ambulancia.

“La discoteca hasta el día de ayer (jueves 30 de octubre) estaba promoviendo el reto y subió el premio a 2 millones de pesos. Es algo absurdo y no quiero que se repita. Estoy acongojado, pero también indignado con lo que dijo este secretario de Salud de que la discoteca cumple con todo (...). Vamos a tomar instancias legales, esto nos destruyó la vida, mi hija tenía una hija de 10 meses”, dijo Ardila a Caracol Radio.