Enviaron a la cárcel a abogado acusado de extorsionar a alcalde de La Estrella

El abogado Santiago Suárez Morales, fue enviado a la cárcel por presuntamente extorsionar al alcalde de La Estrella, Antioquia, Carlos Mario Gutiérrez, a cambio de no denunciar supuestos actos de corrupción.

El alcalde fue quien denunció los hechos ante la seccional de la Fiscalía de Medellín el 23 de octubre, luego de ser contactado por redes sociales desde un perfil con el nombre del abogado Suárez.

A través de ese medio le habrían exigido una suma de COP 9 millones, para no hacer públicas las denuncias sobre la supuesta corrupción en la administración municipal.

Las exigencias habrían aumentado con el paso de los días y la Fiscalía en conjunto con el Gaula de la Policía coordinaron un operativo, en el que el alcalde acordara con Suárez la entrega de la mitad del dinero el 26 de octubre en un establecimiento comercial de Laureles, barrio de Medellín.

El alcalde acudió al sitio y se encontró con el presunto extorsionista, mientras agentes encubiertos vigilaban el encuentro y grababan el momento en el que el abogado recibía el paquete que simulaba tener el dinero.

“Cuando el presunto agresor se disponía a recibir el paquete que simulaba tener el dinero, fue capturado en flagrancia por servidores del Gaula de la Policía Nacional”, indicaron desde la Fiscalía.

En el procedimiento, incautaron un celular que será analizado para establecer si hay otros involucrados o casos similares. Además, el hombre fue presentado ante un juez de control de garantías y no aceptó los cargos por extorsión agravada.

Por su parte, el juez ordenó medida de aseguramiento carcelario y estará en la cárcel Bellavista, en Bello, mientras avanzan las investigaciones. La Fiscalía indicó que el abogado es conocido por presentar acciones jurídicas contra entidades públicas y privadas, entre ellas la alcaldía del municipio y el Concejo.