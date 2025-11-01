Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Colombia
Medellín

Enviaron a la cárcel a abogado acusado de extorsionar a alcalde de La Estrella

El hombre le habría exigido una suma de dinero a cambio de no denunciar supuestos actos de corrupción de la administración municipal.

Redacción Colombia
01 de noviembre de 2025 - 07:19 p. m.
El alcalde de La Estrella, Antioquia, Carlos Mario Gutiérrez, denunció en la seccional de la Fiscalía de Medellín un presunto caso de extorsión del que estaba siendo víctima.
El alcalde de La Estrella, Antioquia, Carlos Mario Gutiérrez, denunció en la seccional de la Fiscalía de Medellín un presunto caso de extorsión del que estaba siendo víctima.
Foto: Alcaldía de La Estrella
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El abogado Santiago Suárez Morales, fue enviado a la cárcel por presuntamente extorsionar al alcalde de La Estrella, Antioquia, Carlos Mario Gutiérrez, a cambio de no denunciar supuestos actos de corrupción.

El alcalde fue quien denunció los hechos ante la seccional de la Fiscalía de Medellín el 23 de octubre, luego de ser contactado por redes sociales desde un perfil con el nombre del abogado Suárez.

Lea: Así será el nuevo pico y placa en Armenia desde el 18 de noviembre

A través de ese medio le habrían exigido una suma de COP 9 millones, para no hacer públicas las denuncias sobre la supuesta corrupción en la administración municipal.

Las exigencias habrían aumentado con el paso de los días y la Fiscalía en conjunto con el Gaula de la Policía coordinaron un operativo, en el que el alcalde acordara con Suárez la entrega de la mitad del dinero el 26 de octubre en un establecimiento comercial de Laureles, barrio de Medellín.

El alcalde acudió al sitio y se encontró con el presunto extorsionista, mientras agentes encubiertos vigilaban el encuentro y grababan el momento en el que el abogado recibía el paquete que simulaba tener el dinero.

Le puede interesar: Procuraduría inhabilitó por 12 años a William Dau, exalcalde de Cartagena

“Cuando el presunto agresor se disponía a recibir el paquete que simulaba tener el dinero, fue capturado en flagrancia por servidores del Gaula de la Policía Nacional”, indicaron desde la Fiscalía.

En el procedimiento, incautaron un celular que será analizado para establecer si hay otros involucrados o casos similares. Además, el hombre fue presentado ante un juez de control de garantías y no aceptó los cargos por extorsión agravada.

Por su parte, el juez ordenó medida de aseguramiento carcelario y estará en la cárcel Bellavista, en Bello, mientras avanzan las investigaciones. La Fiscalía indicó que el abogado es conocido por presentar acciones jurídicas contra entidades públicas y privadas, entre ellas la alcaldía del municipio y el Concejo.

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

alcalde

La Estrella

extorsión

abogado

capturado

denuncia

corrupción

dinero

Antioquia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.