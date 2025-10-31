Los riesgos de hacer retos con licor como el del caso de María José Ardila en Cali

Imagen de referencia. El cuerpo puede presentar alteraciones tras el consumo excesivo de alcohol en poco tiempo y por mezclar bebidas. Foto: Getty Images/iStockphoto - Istock

María José Ardila, una joven de 23 años, murió tras participar en un reto de licor en una discoteca del sur de Cali. El desafío consistía en beber diferentes tragos en poco tiempo, pero durante la actividad perdió el conocimiento, vomitó y al parecer broncoaspiró. La joven fue trasladada a un centro médico donde estuvo cinco días en cuidados intensivos y el 30 de octubre le declararon muerte cerebral, razón por la que su familia decidió desconectarla.

Tras conocerse este caso, que parecía solo un reto y terminó en tragedia, el médico especialista en toxicología clínica, Maurix Fernando Rojas Martínez, explicó que el cuerpo puede presentar diferentes alteraciones cuando se ingiere alcohol excesivo en poco tiempo.

En primer lugar, explicó que el hígado tiene un límite, ya que cuenta con “enzimas que son proteínas limitadas que metabolizan a su tiempo”, y cuando la cantidad de licor supera esa capacidad, pasa directamente al sistema nervioso, afectando el cerebro y provocando un coma o convulsiones, en casos más graves un paro respiratorio o la muerte.

Pero también tiene implicaciones a nivel gastrointestinal ya que también hay una reacción del organismo. “Cuando se dan estos cuadros de ingestas repetidas y rápidas hay una respuesta del estómago induciendo vómitos como una forma de tratar de eliminar el exceso de alcohol”, indicó Rojas.

Cuando el consumo del licor es lento, el organismo tiene unas fases para enviar señales de alerta. Primero la euforia y la desinhibición, luego una etapa de somnolencia que puede pasar a estupor y finalmente a un coma etílico. “Cuando la persona ya se siente mareada, significa que hay un nivel importante de alcohol en la sangre y lo más prudente es parar”, mencionó Rojas, quien además especificó que este proceso no es evidente cuando la ingesta es rápida, ya que las concentraciones de alcohol en sangre son tan altas que el cerebro recibe una carga directa.

Además, hay un riesgo por la combinación de licor porque cada bebida tiene un porcentaje distinto de alcohol por volumen. “Si se mezclan tragos de 35%, 40% o más, el cuerpo suma rápidamente miligramos de alcohol en sangre, alcanzando intoxicación con menos cantidad”, enfatizó Rojas.

Por otra parte, señaló que hay otros factores que pueden incidir en una intoxicación como la genética, las variedades poblacionales, el sexo teniendo en cuenta que las mujeres son más propensas que los hombres por su metabolismo. Influye la edad, ya que en los adultos mayores el proceso metabólico es más lento, el sistema de nutrición y patologías que pueda tener cada individuo.

Y si una persona sobrevive a una intoxicación severa, puede quedar con secuelas neurológicas a causa de una hipoglicemia (bajo nivel de azúcar) o hipoxemia (falta de oxígeno en la sangre). “Si se presenta una hipoglicemia, esta puede alterar el metabolismo cerebral y producir lesiones a largo plazo. Si se produce un estado de coma asociado a una hipotensión, pues al organismo no les llega mucho oxígeno y eso también lleva a que mueran algunas partes del cerebro generando secuelas a largo plazo”, agregó.

¿Qué hacer ante una emergencia?

El experto aseguró que el manejo de una intoxicación severa es intrahospitalario, ya que las causas de la pérdida de conciencia pueden ser diversas. Por lo que es es importante un traslado y atención rápida en un centro médico de urgencias donde puedan estabilizar y detectar la causa exacta para evitar consecuencias a largo plazo.

Sin embargo, en el proceso las personas pueden evitar la broncoaspiración, es decir, que el vómito entre a los pulmones. “El paciente no debe estar acostado porque broncoaspira... deben tratar de mantenerlo sentado con la cabeza hacia las piernas para que la medida en que vomite no se eche hacia atrás”, indicó Rojas.