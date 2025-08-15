Esto se sabe del secuestro de médica en Sevilla, Valle: liberaron a sus dos hijos

Los sujetos habrían obligado a la mujer a subir a su propio carro cuando recogía a sus hijos en el colegio. Foto: Archivo Particular

En el municipio de Sevilla, Valle del Cauca, reportaron el secuestro de Daniela Hernández Montoya, médica del Hospital Centenario, y de sus dos hijos menores de edad, de 4 y 8 años, en la tarde del jueves 14 de agosto. Según las autoridades, los niños fueron liberados la misma noche.

Según los primeros reportes y cámaras de seguridad, la mujer estaba recogiendo a sus hijos en el colegio cuando fueron obligados por sujetos armados a subir a su propio vehículo y desde ahí desconocen su paradero. Otros hombres se movilizaban en un vehículo Mazda 2 color gris.

En un comunicado oficial, el colegio San Luis de Sevilla manifestó: “Con profundo respeto y solidaridad, invitamos a toda nuestra comunidad a unirnos en una cadena de oración por la familia Gómez Hernández, quienes atraviesan un momento difícil. Elevamos nuestras plegarias con fe, esperanza y amor, confiando en que muy pronto puedan reencontrarse con la paz, la fortaleza y la tranquilidad que tanto merecen”.

Tras el secuestro, este viernes 15 de agosto las autoridades locales realizaron un consejo de seguridad en el que confirmaron que los menores de edad se encuentran con familiares en buen estado.

“Concluido un consejo de seguridad aquí en la alcaldía del municipio de Sevilla, hemos podido establecer que los niños han regresado al seno de su hogar en la noche de ayer. Fueron atendidos por todas las instituciones que hacen parte de la ruta, por profesionales competentes para establecer su estado de salud y por supuesto también para dar todo el acompañamiento psicosocial a ellos y a su familia“, informaron desde la Alcaldía.

Por su parte, el Gaula de la Policía y unidades especializadas desplegaron un operativo para dar con el paradero de la víctima. Hasta el momento, ningún grupo armado se ha hecho responsable del hecho. Las autoridades mantienen la hipótesis de que se trataría de un secuestro extorsivo.