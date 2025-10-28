Excontratista de Cali estaría relacionado con red que almacenaba arsenal

Imagen de referencia. En medio del operativo en la oficina fachada fueron capturadas ocho personas. Foto: Policía de Antioquia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un excontratista de la alcaldía de Cali y exmilitar del Ejército es investigado por su presunta relación con una supuesta oficina de asesorías jurídicas, en el sur de la ciudad, en la que la Policía capturó a ocho personas e incautó más de 100 armas, que eran almacenadas en el lugar.

Lea: Falleció a los 106 años José María Acevedo, fundador de Haceb

Tras investigaciones de inteligencia se lograron confiscar siete fusiles, 12 pistolas, 60 cartuchos de diferentes calibres, 32 proveedores, 95 partes de armas, miras telescópicas, supresores de sonido, esposas, fundas (entre otros accesorios), 6 computadores y 36 documentos fraudulentos.

La empresa fachada, al parecer, se dedicaba a suministrar armas, accesorios y municiones a grupos delincuenciales, pero lo que ha llamado la atención que entre los involucrados hay un antiguo asesor de seguridad de la Secretaría de Seguridad de Cali.

El exfuncionario es Argemiro Cruz Astudillo, de 48 años, quien fue contratista de la alcaldía de Cali en 2021, durante la última alcaldía de Jorge Iván Ospina. Además, fue sargento del ejército por 21 años y se retiró hace 9 años.

Le puede interesar: Habló papá de funcionario del Metro de Medellín atropellado por conductor ebrio

A nombre de Cruz Castillo están registrados dos contratos del 2021 que tenían la firma de Carlos Javier Soler, exsecretario de seguridad de Cali, quien renunció a su cargo en medio de cuestionamientos por la presunta contratación de personas vinculadas con grupos armados.

En la lista de capturados por el almacenamiento de armas en la oficina fachada, según la Policía de Cali, también se encuentran personas con antecedentes judiciales por secuestro, extorsión, porte ilegal de armas de fuego y uso de documento falso.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía, que los imputará por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Sobre lo ocurrido, Jairo García, secretario de seguridad de la Alcaldía de Cali, afirmó que en la oficina había una presunta manipulación de documentos para el porte de armas. Además, reiteró que: “en Cali llevamos cerca de 376 capturados por el delito de homicidio (...), seguimos detrás de los responsables de la violencia en la ciudad”.