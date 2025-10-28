Falleció a los 106 años José María Acevedo, fundador de Haceb

José María Acevedo Alzate nació el 2 de agosto de 1919, en Medellín. Foto: Haceb

En la noche de este lunes 27 de octubre se conoció la muerte de José María Acevedo, el fundador de Industrias Haceb, que creó en 1962. El empresario había cumplido 106 años el pasado 27 de octubre.

En comunicado, la empresa señaló: “aunque nunca se está preparado para decir adiós, como compañía lo despedimos con el corazón y el firme propósito de preservar su legado. Nuestra comunidad empresarial mantendrá vigente su filosofía y el gobierno corporativo, trabajando día a día para fortalecer el liderazgo de una de las empresas más importantes de nuestro país y así seguir siendo portadores de bienestar y progreso para millones de colombianos”.

La empresa resaltó que Acevedo Alzate creció en una casa de la comuna 8. Empezó vendiendo naranjas, tras retirarse del colegio en sexto grado, mientras que su primer acercamiento al sector de los electrodomésticos lo hizo cuando trabajó como mensajero de un taller de reparación de electrodomésticos.

En 1940 abrió su propio taller de reparación en un pequeño garaje en el centro de Medellín. “Así, 21 años, 25 metros cuadrados, un alicate y dos destornilladores, fueron suficientes para poner a caminar esta gran industria que hoy ocupa cerca de 300.000 metros cuadrados en las montañas de Copacabana-Antioquia”.

Como jefe, se hizo célebre con la frase: “Cuando uno no tiene la oportunidad de estudiar, queda condenado a estudiar toda la vida”. Haceb reconoció que “Día tras día, Don José viajó desde su casa en Medellín hasta Copacabana, donde realizaba su recorrido cotidiano en su “pichirilo”, un Renault 4, sin puertas y especialmente adaptado según sus especificaciones. Fue así como inspiró a un equipo de colaboradores y acompañó un proceso de manufactura de talla mundial”.

Por ahora no se conocen más detalles de su deceso.