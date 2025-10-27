Habló papá de funcionario del Metro de Medellín atropellado por conductor ebrio

El joven atropellado tenía 28 años, era padre de un niño de ocho años y llevaba un mes trabajando con la empresa contratista. Foto: Alcaldía de Medellín

Julián Valderrama, padre del funcionario del Metro de Medellín que murió tras ser atropellado por un conductor ebrio, habló sobre el caso y pidió justicia para su hijo. El hecho ocurrió el domingo 26 de octubre donde realizaban trabajos para atender la emergencia del socavón que se abrió en la vía férrea del Metro.

La víctima fue identificada como Julián Andrés Valderrama Monzón, de 28 años, cumplía un mes de trabajo como obrero de la empresa Telval, contratista del Metro de Medellín.

El hombre se encontraba con tres compañeros más, quienes resultaron heridos, cuando una motocicleta perdió el control y produjo daños materiales. Luego, mientras los trabajadores revisaban los daños, el conductor de un vehículo, identificado como Diego Armando Castañeda Carvajal, de 26 años, se llevó los elementos de seguridad que tenía la obra y a los cuatro funcionarios.

El padre de Julián relató a Telemedellín cómo era su hijo: “Él era muy echado para adelante y dispuesto para lo que le tocara y muy alegre, muy buen hijo, es un hijo ejemplar que tuve, es mi hijo mayor y me he sentido toda la vida y me sentiré orgulloso del hijo que crie y eduqué”.

Además, pidió que se hiciera justicia por la vida de su hijo. “Esperamos que se haga justicia, de todas maneras, perder un hijo es demasiado duro y por otro por estar bajo los efectos del alcohol es una irresponsabilidad muy grande y mire todo el sufrimiento que nos ha hecho”, agregó.

Por otra parte, uno de los heridos permanece en cuidados intensivos por la gravedad de las heridas y los otros dos heridos fueron dados de alta.