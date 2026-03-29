Explosión en el centro de Cali deja una mujer herida y tres locales afectados

Un incendio estructural tras una explosión en un restaurante del barrio San Pedro en Cali. Foto: Redes sociales

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En la madrugada de este domingo 29 de marz, una explosión al interior de un restaurante y cafetería del barrio San Pedro, en el centro de Cali, desató un incendio estructural que dejó una mujer herida y afectaciones en tres locales comerciales y el edificio de la Cámara de Comercio. El hecho ocurrió en la carrera 3 con calle 8.

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Según el Cuerpo de Bomberos de Cali, la alerta se registró inicialmente como una emergencia médica hacia la 1:19 a.m., por lo que se envío una ambulancia con dos paramédicos. Minutos después, la situación escaló a incendio estructural.

“Se trató de incendio en cocina de restaurante y cafetería en primer piso de edificación de seis niveles, una persona lesionada de sexo femenino”, detalló el organismo en su informe inicial.

El fuego se extendió desde la cocina del restaurante hacia una papelería y un local vecino desocupado, para un total de tres locales afectados. La onda expansiva también generó daños en vidrios y enseres de edificaciones aledañas, incluyendo la Cámara de Comercio, que tuvo un cierre preventivo.

El sargento del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, Geovanny Galvis, indicó que para atender la emergencia fueron desplegadas dos máquinas extintoras con ocho unidades, una máquina de altura con dos bomberos, una ambulancia con paramédicos y un equipo de investigación de incendios.

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Una mujer que resultó lesionada fue atendida en el lugar y posteriormente trasladada a un centro asistencial. La hipótesis inicial señala que la explosión habría sido causada por acumulación de gas de una pipeta, aunque el Cuerpo de Bomberos investiga esta hipótesis.

A lo largo de la mañana las unidades de bomberos permanecieron en la zona realizando labores de control y prevención, así como hicieron el cierre preventivo del sector.