Naufragio en el río Naya: familiares de desaparecidos exigen respuestas en Cali

La motonave Don Alfredo se volcó por una presunta falla mecánica; familiares de los desaparecidos piden que no se detenga la búsqueda. Foto: Fuerza Naval del Pacífico

Familiares de los desaparecidos en el río Naya tras el naufragio de la embarcación Don Alfredo el pasado jueves 2 de octubre, protestaron en Cali para exigirle a las autoridades que intensifiquen la búsqueda de los cinco desaparecidos. La embarcación zarpó de Buenaventura, Valle, con destino al municipio de El Charco, en Nariño.

Según la información de la Armada Nacional, lograron poner a salvo a 38 personas y recuperaron dos cuerpos sin vida, mientras que una embarcación de cabotaje rescató a otras ocho personas. “Tan pronto se recibió la alerta, unidades de la estación de Guardacostas de Buenaventura, así como medios de Aviación Naval, unidades de superficie y tropas de Infantería de Marina, fueron desplegadas con el fin de rescatar al personal en el área donde sucedieron los hechos”, explicó la Armada.

Además, reiteraron que la operación de búsqueda la mantienen con el apoyo de equipos de Guardacostas, buzos especializados, las unidades de superficie y no tripuladas, para inspeccionar tanto en agua como en tierra. “La deriva ha extendido las búsquedas hasta la zona de Bocas de San Juan, con el objetivo de encontrar pistas que permitan localizar las personas”, indicaron en un comunicado.

Sin embargo, algunos familiares se trasladaron a Cali y bloquearon la Avenida Ciudad de Cali de forma intermitente para exigir a las autoridades que intensifiquen la búsqueda.

“Mi mamá iba en la lancha y todavía no sabemos nada. Hemos viajado hasta el Naya, pero no encontramos respuesta. Solo pedimos que no se detenga la búsqueda”, expresó John Freddy Hernández, hijo de Eyden María Cuenú, una de las desaparecidas, a W Radio.

Las autoridades mantienen las investigaciones de lo que pudo causar el naufragio. La información preliminar indicaba que habría sido una falla mecánica de la embarcación. Sin embargo, los familiares han denunciado que iban con sobrecupo y que no llevaba las condiciones adecuadas para las aguas del Pacífico.

Hernández añadió que “salió una lancha con familiares para ayudar en la búsqueda. Van mis hermanos y otros parientes de desaparecidos. No podemos quedarnos esperando”.

Mientras que la Armada reiteró que las labores de búsqueda continúan. “Asimismo tenemos un equipo de buses quienes a través de sus capacidades humanas y técnicas realizan patrones de búsqueda. Reiteramos sus compromisos con la búsqueda de las personas que siguen desaparecidas”, indicó en comandante encargado de la estación de Guardacostas, teniente de fragata Víctor Becerra.