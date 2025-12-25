Feria de Cali 2025: estos serán los cierres viales y las rutas alternas

Imagen de referencia. La Autopista Suroriental será el principal escenario de los desfiles de la Feria entre el 25 y el 28 de diciembre. Foto: EFE - Ernesto Guzmán

La Secretaría de Movilidad de Cali implementó un plan especial para garantizar la movilidad y la seguridad vial durante los eventos masivos de la versión 68 de la Feria de Cali. Los cierres viales se aplicarán desde este jueves 25 de diciembre hasta el domingo 28 en la Autopista Suroriental, en sentido sur-norte, desde el mediodía hasta la madrugada por la realización de los principales desfiles.

El secretario de Movilidad, Gustavo Orozco, aseguró que las restricciones se concentrarán en las carreras 39 y 66, tramos por donde se llevarán a cabo las actividades de mayor afluencia. Durante esos horarios no habrá tránsito vehicular, por el desarrollo y desmontaje de los eventos.

En este corredor se realizarán los siguientes desfiles: el 25 de diciembre el Salsódromo; el 26 de diciembre Fiesta de mi Pueblo; el 27 de diciembre el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, que iniciará en la Transversal 29 y se extenderá hasta la carrera 70; y el 28 de diciembre el Desfile de Cali Viejo.

Además, las autoridades informaron que el 29 y 30 de diciembre la Feria se trasladará a otros sectores de la ciudad, por lo que habrá afectaciones viales en la Calle 25 y la Carrera 9 por eventos como la Calle de la Feria y el encuentro de Melómanos y Coleccionistas. En estas zonas se aplicarán cierres parciales y controles temporales del tránsito.

Por otro lado, para facilitar los desplazamientos entre el sur y el norte de la ciudad, la Secretaría de Movilidad recomendó utilizar vías alternas como la Calle 5, la avenida Roosevelt y la avenida Pasoancho. Además, reiteraron el llamado a los ciudadanos a planear sus recorridos con anticipación y consultar aplicaciones de navegación sobre las disposiciones de las vías.

El componente operativo del plan incluye un despliegue de más de 700 agentes de tránsito, quienes estarán encargados de regular la movilidad, controlar el mal parqueo y evitar que invadan andenes y zonas verdes. También anunciaron controles estrictos para prevenir que conductores conduzcan bajo los efectos del alcohol.

Las autoridades locales reiteraron el llamado a los caleños y visitantes a priorizar el uso del transporte público, caminar cuando sea posible y no manejar si consume alcohol, como medidas para reducir riesgos.

Pico y placa durante la Feria de Cali

Las autoridades informaron que durante las fiestas y hasta el 31 de diciembre se mantendrá vigente la restricción del pico y placa, en horario continuo de 6:00 a.m. a 7:00 p.m.

No podrán circular vehículos con la terminación de las placas teniendo en cuenta la siguiente rotación:

Lunes: 1 y 2

Martes: 3 y 4

Miércoles: 5 y 6

Jueves: 7 y 8

Viernes: 9 y 0

La medida aplica tanto para los vehículos que circulen en el perímetro urbano como para aquellos que entren y salgan de la ciudad. Con esto buscan reducir la congestión y el impacto ambiental.