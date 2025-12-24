Conductor atropelló a un agente de tránsito durante un control vial en Tunja

El hecho ocurrió en un sector del centro histórico de Tunja con cierres viales por actividades del Aguinaldo Boyacense. Foto: Archivo Particular

Un agente de tránsito fue arrastrado varias cuadras por un conductor de una camioneta en el centro de Tunja, en Boyacá, el pasado 22 de diciembre. El hecho ocurrió cuando el conductor ignoró varias señales de tránsito.

El caso quedó registrado en un video y es investigado por las autoridades. Según la Secretaría de Movilidad, el agente cumplía labores de control para garantizar el desarrollo de la última comparsa y la verbena de cierre del Aguinaldo Boyacense.

Según la información de las autoridades, el conductor desatendió las indicaciones del agente, retrocedió para esquivar al funcionario y luego avanzó, a pesar de que el agente se encontraba frente al vehículo, lo que hizo que el servidor público se sujetara del capó del carro para protegerse.

El secretario de Movilidad de Tunja, Juan Carlos García, explicó que el funcionario intentó detener la maniobra del conductor, pero no lo logró. “El funcionario se monta sobre el capó del carro y este lo arrastra durante varias cuadras, hasta que las motos de la Secretaría y una grúa logran interceptar el vehículo”, precisó.

García indicó que la persecución buscó que el conductor frenara y permitiera que el agente bajara de forma segura. Posteriormente, la Policía le inmovilizó el vehículo al conductor y el funcionario fue trasladado a un centro asistencial.

Según el reporte médico, el agente presentó traumas leves. “Probablemente gracias a la atención y a que no se dejó caer del vehículo”, añadió el funcionario.

Desde la administración municipal reiteraron el rechazo a este tipo de agresiones contra servidores públicos y recordaron que, días antes, otra funcionaria fue víctima de ataque verbal y físico en el centro de la ciudad.