Así funcionará el pico y placa en Medellín, Cali y más ciudades por Navidad y Año Nuevo

Imagen de referencia. Habrá controles de tránsito para garantizar la movilidad y seguridad vial. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las administraciones de las diferentes ciudades principales anunciaron cambios en la restricción del pico y placa durante la temporada navideña y de fin de año, para garantizar la seguridad vial y facilitar la movilidad en las fiestas.

Lea: Conductor atropelló a un agente de tránsito durante un control vial en Tunja

Pico y placa en Medellín

La alcaldía de Medellín decretó la suspensión del pico y placa para vehículos particulares y motocicletas entre el 23 de diciembre y el 16 de enero de 2026. La medida fue tomada tras analizar corredores principales como la Autopista Sur, la avenida Regional, Las Palmas, la carrera 80, la avenida Guayabal y El Poblado y notar una reducción de hasta el 21 % en el flujo vehicular durante el periodo entre Navidad y Año Nuevo.

El pico y placa regresará el lunes 19 de enero, sin fase pedagógica y directamente con sanción económica. Se mantendrá la misma rotación vigente en el segundo semestre de 2025, de lunes a viernes entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m. Las vías regionales y nacionales seguirán exentas, al igual que algunos corredores internos y corregimientos.

Pico y placa en Cali

En Cali, el pico y placa seguirá vigente hasta el 31 de diciembre, en horario continuo de 6:00 a. m. a 7:00 p. m., incluso durante los días de la Feria de Cali, que se realizará entre el 25 y el 30 de diciembre.

La rotación para la semana del 22 al 26 de diciembre es la siguiente:

Lunes: 3 y 4

Martes: 5 y 6

Miércoles: 7 y 8

Jueves: 9 y 0

Viernes: 1 y 2

La decisión fue confirmada por el secretario de Movilidad de Cali, Gustavo Orozco: “La norma de tránsito se mantiene, no pierde su vigencia tampoco en estas épocas de celebraciones, donde es aún más importante para proteger la vida cuando estemos en las calles”.

Y los vehículos que están exentos son motocicletas y vehículos híbridos y eléctricos, carros oficiales, vehículos de carga de más de cinco toneladas y quienes paguen la tasa por congestión o contaminación.

Además, las autoridades recomendaron tener en cuenta que, durante la Feria, varios desfiles implicarán cierres viales y desvíos en corredores como la Autopista Sur, la Calle Novena y la Avenida Pasoancho.

Pico y placa en Bucaramanga

En Bucaramanga y su área metropolitana la medida restrictiva seguirá vigente desde el lunes 22 hasta el sábado 27 de diciembre, con restricción diaria entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche.

Le puede interesar: Se mantiene cerrada la vía Panamericana entre Risaralda y Chocó por deslizamiento de tierra

Con la misma rotación aplicada desde octubre que es la siguiente:

Lunes: placas terminadas en 3 y 4

Martes: 5 y 6

Miércoles: 7 y 8

Jueves: 9 y 0 (no aplica este jueves por ser festivo)

Por su parte, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga informó que la posible suspensión a partir del 26 de diciembre aún no está definida y sigue en análisis teniendo en cuenta los días de mayor congestión por compras y desplazamientos propios de la temporada, así como los registros de accidentalidad que suelen ser más altos durante diciembre.

El director de Tránsito, Jhair Manrique, explicó que ya existe un estudio técnico previo. “Diciembre es el mes más difícil en términos de seguridad vial, el mes con más accidentalidad, más muertes y es donde tenemos que estar más atentos. Dependiendo de cómo se comporte la movilidad en el territorio vamos a estar tomando la decisión correspondiente”, indicó.

Pico y placa en Cartagena

Desde el lunes 15 de diciembre iniciaron los controles de cumplimiento de la medida de pico y placa para vehículos particulares y motocicletas en la ciudad.

La medida aplicará por 24 horas y regirá de lunes a viernes del día siguiente, de acuerdo con el último dígito de la placa y el esquema de rotación establecido que es el siguiente hasta el 2 de enero:

Lunes: 3 y 4

Martes: 5 y 6

Miércoles: 7 y 8

Jueves: 9 y 0

Viernes: 1 y 2

Y del 5 de enero al 15 de enero esta es la disposición:

Lunes: 5 y 6

Martes: 7 y 8

Miércoles: 9 y 0

Jueves: 1 y 2

Viernes: 3 y 4

Además, no aplicará solo para residentes, sino para visitantes y los conductores que ingresen a la ciudad y se encuentren en pico y placa disponen de hasta tres horas para estacionar su vehículo en un lugar seguro.