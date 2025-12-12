Declararon emergencia en la bahía de Cartagena tras daños por boquete en el Canal del Dique

Autoridades distritales y ambientales inspeccionan desde el agua el avance del boquete que afecta la bahía de Cartagena y piden intervención del Gobierno Nacional. Foto: Alcaldía de Cartagena

El Distrito de Cartagena declaró este jueves 11 de diciembre un estado de emergencia en la bahía por un daño en el Canal del Dique que está afectando la seguridad marítima, la actividad portuaria y la infraestructura del Puerto de Bavaria.

Según el reporte de las autoridades, el boquete tiene 220 metros de largo y casi 40 metros de ancho, desviando un caudal irregular hacia la bahía y arrastrando sedimentos que reducen el calado de las zonas de acceso.

“Cuando este material se acumula en exceso —como ahora— reduce el calado, es decir, la profundidad necesaria para que los buques puedan ingresar, maniobrar y operar con seguridad. La sedimentación siempre ha existido, pero nunca en los niveles actuales. Cartagena ha sido, históricamente, una ciudad con condiciones portuarias privilegiadas: su bahía profunda, estable y de corrientes predecibles le permitía mantener uno de los niveles de calado más estables del país, lo que explica su reconocimiento internacional como puerto eficiente”, explicó el alcalde, Dumek Turbay.

Por esto, el alcalde en conjunto con el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, pidieron al Gobierno una intervención inmediata para frenar la emergencia ambiental. Los mandatarios aseguraron que la situación es consecuencia de fallas en el manejo del megaproyecto del Canal del Dique, que han advertido desde hace casi dos años.

El recorrido fue realizado en compañía de la Dimar, Cardique, Cormagdalena y empresarios del sector portuario. Las entidades confirmaron el aumento abrupto de sedimentos y la afectación directa a la maniobra de las embarcaciones, así como el impacto en el Puerto de Bavaria que presenta daños en el 30% de su estructura.

Esa sería la primera afectación visible del avance del boquete y del desvío irregular del caudal, por lo que la Dimar advirtió que la emergencia no solo comprometería la operación comercial si no la seguridad de los buques de la Armada en zonas estratégicas de la bahía.

“Todo esto es consecuencia de la inacción. Hemos advertido, insistido y solicitado intervención. La región merece respuestas. Lo que hoy se afecta en Bavaria, es apenas el comienzo si no se actúa con inmediatez ”, indicó el mandatario departamental.

Otros riesgos por retrasos en megaproyecto del Canal del Dique

El Comité en Defensa del Canal del Dique se pronunció nuevamente por las condiciones actuales que han encendido alarmas en comunidades de diferentes municipios. La organización afirmó que al menos ocho del sur del Atlántico, norte de Bolívar y parte de Sucre siguen expuestos a inundaciones porque las obras de protección no avanzan.

El gobierno, después de dos años de retrasos, aplazamientos y deudas, solo ha entregado COP 74.000 millones, que hacen parte del pago de la Unidad Funcional 0, que es la etapa de preconstrucción que incluye dragado, mantenimiento y gestión social del proyecto total que tiene un valor estimado de 3.2 billones de pesos.

El vocero Uriel Ávila explicó que siguen pendientes los recursos destinados a intervenciones urgentes en los tramos más frágiles del canal como la Gaceta número 6, la cabecera de Santa Lucía, entre otras zonas deterioradas en otros municipios. “Estamos ante un riesgo real y permanente. Las comunidades no pueden seguir esperando mientras los recursos se quedan en trámites o se destinan a obras que no están en peligro”, indicó Ávila a El Tiempo.

Además, como Comité cuestionaron la falta de información oficial sobre el avance real del proyecto y la comunicación con las comunidades afectadas, ya que, según ellos, no hay claridad en los reportes.